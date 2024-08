Jason Statham et Guy Ritchie : de collaborateurs à rivaux dans le cinéma d’action en 2025

En 2025, Jason Statham et Guy Ritchie deviendront rivaux dans le cinéma d'action avec la sortie simultanée de deux films concurrents : Levon's Trade, réalisé par Guy Ritchie, et In The Grey, mettant en vedette Jason Statham. Cette coïncidence crée une compétition directe entre les deux, chacun cherchant à captiver le public avec sa propre approche du genre.

Tl;dr Jason Statham et Guy Ritchie deviendront des rivaux cinématographiques en 2025.

Leurs films, Levon’s Trade et In The Grey, sortiront le même jour.

L’issue du box-office déterminera qui attire le plus les spectateurs.

Jason Statham et Guy Ritchie ont collaboré sur cinq films depuis 1998.

Un duel cinématographique en 2025

Des années de collaboration fructueuse ont lié les destins de Jason Statham et Guy Ritchie dans l’industrie du cinéma. Cependant, 2025 marquera une première dans leur longue relation : ils deviendront des rivaux. Le point d’origine de cette rivalité remonte à 1998, lorsque Jason Statham a joué dans le premier film réalisé par Guy Ritchie, Lock, Stock & Two Smoking Barrels. Le succès de ce film a cimenté leur relation professionnelle, qui compte à ce jour cinq films.

De collaborateurs à concurrents

Le 17 janvier 2025 sera un jour particulier pour ces deux icônes britanniques du cinéma d’action. En effet, les films de Jason Statham et Guy Ritchie, Levon’s Trade et In The Grey, seront tous deux projetés dans les salles de cinéma ce jour-là. Levon’s Trade, réalisé par David Ayer et distribué par Amazon MGM, est une adaptation d’un livre qui réunit à nouveau Statham et Ayer. Quant à In The Grey, c’est un film d’action original de Guy Ritchie avec Henry Cavill, Jake Gyllenhaal et Eiza González dans les rôles principaux, distribué par Lionsgate.

Un duel au box-office

La sortie simultanée de In The Grey et Levon’s Trade mettra à l’épreuve la popularité de Statham et Ritchie auprès du public. Les deux hommes ont connu des succès milliardaires en solo et ont lancé d’autres franchises réussies, mais leur travail commun est toujours considéré comme l’un des meilleurs de leur carrière respective. Par conséquent, la performance au box-office de ces films aidera à déterminer qui est le plus grand aimant pour les spectateurs.