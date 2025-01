Cars 4 pourrait enfin voir le jour en 2025

Il se pourrait bien que nous assistions enfin à la sortie tant attendue du quatrième opus de la célèbre saga animée "Cars", qui pourrait voir le jour en 2025.

Tl;dr Les fans attendent impatiemment Cars 4 depuis des années.

Des rumeurs récentes laissent entrevoir une annonce prochaine.

Les détails officiels de Cars 4 restent cependant indéterminés.

La longue attente pour Cars 4 pourrait bientôt prendre fin

Près de 20 ans après la sortie du premier film Cars en 2006, les fans de la série attendent avec impatience la sortie de Cars 4. Le dernier opus de la trilogie, Cars 3, date déjà de 2017, soit une attente de 14 ans pour les fans depuis la sortie de Cars 2 en 2011.

Un silence troublé par quelques rumeurs

Depuis Cars 3, les fans n’ont eu que peu de nouvelles de la franchise. La série animée Cars on the Road, mettant en scène Mater et son meilleur ami Lightning McQueen parcourant le pays, a été diffusée sur Disney+ en 2022. Depuis, la série a été plutôt silencieuse, excepté quelques rumeurs concernant Cars 4.

Un espoir ravivé

Une rumeur particulièrement notable a été entendue à la fin de 2023, lors de l’événement Porsche Rennsport Reunion. Jay Ward, directeur créatif et consultant sur la série, a évoqué « des projets vraiment amusants » dans l’univers Pixar et Disney. « Il y a plus de choses Cars en préparation, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l’instant, » a déclaré Ward à The Late Brake Show. « Cars a une vie qui continuera. Je travaille sur des projets vraiment amusants en ce moment que vous verrez dans quelques années. Il nous faut du temps pour les réaliser. »

Le mystère demeure

Nous sommes maintenant en 2024 et, comme l’indique le sous-entendu de « quelques années », il est possible que nous commencions à entendre parler de ces projets mystère plus tard cette année. L’un d’eux pourrait-il être Cars 4 ? Un récent sondage officiel D23 au Brésil a en effet mentionné Cars 4. Cependant, il n’y a eu aucune annonce officielle de la part de Disney ou Pixar à ce sujet.

Bien que tout cela reste de la spéculation, il est raisonnable de penser que l’attente pour Cars 4 pourrait prendre fin cette année. Cependant, si Cars 4 est annoncé cette année, il est peu probable qu’il sorte dans la foulée. Une annonce, un teaser ou même une révélation ne semblent pas trop éloignés compte tenu des informations ci-dessus.