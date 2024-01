Pixar néglige une franchise cinématographique à 10 milliards de dollars

Malgré les performances décevantes des derniers films Pixar au box-office, une célèbre franchise pourrait inverser la tendance.

Tl;dr Les récents films de Pixar ont déçu au box-office.

Cars 4 pourrait renverser la tendance.

La franchise Cars est lucrative en merchandising.

Un retour au succès nécessite une refonte de la franchise.

Une solution inattendue à la débâcle de Pixar

Depuis quelque temps, Pixar peine à obtenir de bons résultats au box-office. Cependant, une franchise quelque peu oubliée pourrait se révéler être la solution lucrative à ce problème. Il fut un temps où les performances des films de Pixar au box-office étaient presque aussi indéniables que leur acclamation critique universelle. Cependant, la réputation critique infaillible du studio a été ébranlée tout au long des années 2010 et 2020, avec des films comme The Good Dinosaur, Cars 3 et Luca qui n’ont pas réussi à impressionner les critiques.

Des performances financières en chute libre

Depuis lors, les performances financières du studio ont également chuté, et il est peu probable que les prochains films de Pixar puissent remédier à cette situation. L’échec catastrophique de Turning Red au box-office peut en grande partie être attribué à l’impact de la COVID-19 sur l’industrie du cinéma, mais l’échec financier de Lightyear était plus difficile à excuser. Pendant ce temps, bien que Elemental n’ait pas été un désastre aussi grand que Lightyear, il a fallu des mois au film pour récupérer son budget, et sa performance n’a guère été un succès pour le studio.

La franchise Cars, une planche de salut ?

Cependant, il existe une franchise oubliée qui pourrait sauver Pixar de ses problèmes financiers. Le dernier film Cars, Cars 3 de 2017, n’a rapporté que 383 millions de dollars pour un budget de 175 millions. Malgré le box-office décevant de Cars 3, la franchise Cars est une machine à faire de l’argent en termes de merchandising. Selon la BBC, la série a rapporté environ 10 milliards de dollars en ventes de produits dérivés du premier film seulement, un chiffre stupéfiant qui prouve que la franchise pourrait être utilisée pour compenser les récents échecs financiers de Pixar.