Bybit relance son WSOT, avec 8 millions de dollars de récompenses

Bybit relance son World Series of Trading. Pour l'édition 2022, la plate-forme double le butin : 8 millions de dollars de récompenses.

Après une édition 2021 très réussie, avec plus de 4 millions de dollars de récompenses distribués, la plate-forme d’échange de crypto Bybit relance son World Series of Trading cette année. Avec un butin doublé : 8 millions de dollars de récompenses. Le concours se déroule du 27 juin au 17 juillet dans deux compétitions différentes et une loterie quotidienne.

Bybit relance son World Series of Trading

Le premier concours est la course en équipe : 6 millions de dollars à partager entre les gagnants. Les participants rejoignent une équipe pour tenter de gagner avec leurs coéquipiers. Condition de participation : avoir au moins 500 USDT dans son wallet Bybit. L’autre concours est la course en solo, avec une dotation de 1 million de dollars. Un concours en totale autonomie, pour quiconque à 500 USDT minimum sur son wallet Bybit. Enfin, le Butin Super Vitesse offrira 1 million de dollars aux gagnants, via une loterie. Les tickets de participation se gagnent en réalisant différentes tâches et certains se gagnent en ayant au moins échangé pour 300 $ de volume sur la plate-forme le jour précédent la participation.

Pour maximiser les chances, il est possible de participer à chaque concours, via une inscription séparée sur les deux et les participants ont jusqu’au 7 juillet pour s’inscrire, directement sur le site de Bybit. L’idée est toujours la même : il faut maximiser l’indice perte et profit (P&L) pour monter dans le classement. Dans la course en équipe, vous travaillerez avec vos coéquipiers. Si vous êtes invité(e) par un capitaine d’équipe, vous aurez aussi des avantages divers – remise de 10 % sur vos frais de transaction, par exemple, 10 $ de cadeau de bienvenue si vous êtes parmi les 10 premiers membres à rejoindre l’équipe ou encore 50 $ de récompense pour une inscription au World Series of Trading -. Les équipes sont classées par pays.

Pour l’édition 2022, la plate-forme double le butin : 8 millions de dollars de récompenses

Dans la course en solo, c’est le volume échangé via le trading spot qui importe, tout seul. Le concours est divisé en catégories en fonction des paires de trading disponibles : “ALT L1”, “Grande capitalisation” et “web3 & mème”. Dans chaque catégorie, 300 000 $ de récompenses pour les 5 000 premiers des classements. N’hésitez pas à inviter des amis, vous pouvez gagner jusqu’à 3 000 USDT si leur volume de trading atteint un certain montant. 100 000 USDT sont distribués ainsi.

Le fonctionnement du Butin Super Vitesse est simple : toute personne inscrite au World Series Of Trading et qui a échangé au moins 300 $ sur Bybit peut participer. 500 tokens BIT son à gagner chaque jour pour celui ou celle qui trouve les 3 chiffres de la dernière transaction sur le marché spot du jour. Plus vous remplirez de missions, plus vous gagnerez de tickets de loterie et plus vous aurez de chances de gagner de lots, parmi lesquels de NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC), des NFTs Doodles et PhantaBear ou des cryptomonnaies.