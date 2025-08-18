Butterfly : la série d’espionnage qui fait trembler Reacher sur Amazon Prime Video

Portée par un bouche-à-oreille fulgurant, la série télévisée Butterfly devient le nouveau concurrent de Reacher.

Tl;dr Butterfly cartonne sur Amazon Prime Video et se hisse déjà dans le top des séries les plus vues.

L’adaptation du comics mêle action et tension, sans vraiment innover dans le genre espionnage.

Le public adore, malgré des critiques qui jugent la série trop classique.

La surprise Butterfly

Portée par une campagne de lancement efficace et un bouche-à-oreille immédiat, la série d’espionnage Butterfly s’est rapidement hissée parmi les contenus les plus regardés sur Amazon Prime Video. D’après FlixPatrol, elle occupe actuellement la seconde place du classement hebdomadaire de la plateforme de streaming, tout près de détrôner The Summer I Turned Pretty, et laissant loin derrière elle des concurrents comme Countdown. Sans surprise, son format « binge » – l’intégralité des six épisodes disponible dès le premier jour – semble avoir favorisé cet engouement, propulsant ce thriller dans les discussions estivales.

Une adaptation fidèle mais sans révolution du genre

Inspirée du roman graphique imaginé par le scénariste Arash Amel pour Boom! Studios, la série met en scène Daniel Dae Kim, interprétant David Jung, ex-agent des services américains réfugié en Corée du Sud, qui tente tant bien que mal d’échapper à son passé. Sa fille Rebecca, incarnée par Reina Hardesty, a choisi malgré lui de suivre ses traces dans ce monde opaque. Si le pitch reste somme toute classique pour le genre, force est de constater que la recette fonctionne : action soutenue, tension permanente et dilemmes émotionnels rythment chaque épisode.

L’accueil critique : entre lassitude et plaisir coupable

Sur Rotten Tomatoes, le score atteint aujourd’hui 68% côté critiques – respectable mais en deçà du plébiscite du public (89% au « popcornmeter »). Les retours professionnels pointent surtout un manque d’originalité : trop de ressemblances avec d’autres titres populaires comme Reacher ou The Terminal List. Plusieurs reprochent également une construction parfois lente des personnages et une conclusion jugée trop ouverte. À l’inverse, certains saluent le côté assumé d’une série qui ne promet rien d’autre qu’un divertissement solide et immédiat.

Un classique revisité pour l’été

Difficile donc de trancher entre les réserves critiques et l’enthousiasme général. Si l’on dresse une synthèse des avis partagés autour de Butterfly, on retiendra :

Un série calibrée pour un visionnage rapide et sans prise de tête.

Un casting solide mené par un habitué du genre.

Une efficacité narrative malgré un manque d’innovation flagrant.

Finalement, ceux qui cherchent à se plonger dans une intrigue d’espionnage efficace trouveront aisément leur compte. Pour les plus exigeants en quête de nouveauté absolue, il faudra peut-être chercher ailleurs… Mais pour un été placé sous le signe du suspense, difficile de faire mieux actuellement sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.