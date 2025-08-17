Warhammer 40K : la série Amazon Prime Video reste au point mort

Occupé par Highlander, Henry Cavill repousse pour l’instant son rêve Warhammer 40K.

L’espoir déçu des fans de Warhammer 40K

Voilà maintenant plus de trois ans que l’annonce avait suscité un véritable engouement : Henry Cavill, passionné notoire de l’univers Warhammer 40K, devait porter et produire une adaptation ambitieuse en partenariat avec la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Tout semblait réuni pour que ce projet devienne l’un des événements majeurs de la pop culture. Pourtant, à ce jour, la réalité est bien différente. Aucun nom de showrunner, pas de réalisateur annoncé, et encore moins de calendrier concret : sur le terrain, rien n’a véritablement bougé.

Un projet à l’arrêt… faute de temps ?

Il faut dire que le comédien britannique n’a pas chômé depuis son départ de The Witcher. Malgré les rumeurs persistantes sur des « divergences créatives » avec la production, il s’est rapidement engagé dans d’autres aventures. Aujourd’hui, c’est le reboot du mythique Highlander qui accapare toute son énergie. Le contraste est frappant : tandis que ce film bénéficie déjà d’une équipe constituée, d’un scénario quasi bouclé et d’un tournage imminent, l’adaptation du jeu culte demeure cantonnée au stade des promesses. Selon ses propres mots au micro du The Hollywood Reporter, tout est en place pour Highlander, casting compris ; une situation qui repousse inévitablement l’autre chantier aux calendes grecques.

Henry Cavill enthousiaste… mais lucide face aux défis

Lors d’une interview accordée à Esquire, l’acteur s’est confié sur la difficulté d’adapter un univers aussi riche et complexe que celui de Warhammer 40K. Il expliquait ainsi : « Porter la franchise de Games Workshop à l’écran est un rêve devenu réalité… C’est un univers complexe, c’est ce que j’aime. Mais retranscrire cette subtilité sur papier est un défi immense que je savoure ». Loin d’être abandonné, le projet avance donc lentement – très lentement même.

L’attente risque de durer encore longtemps

Pour les fans comme pour les investisseurs, le constat a un goût amer : si Henry Cavill reste attaché à la série comme figure principale et producteur exécutif, son emploi du temps ne lui laisse aucune marge pour accélérer les choses côté adaptation. La patience sera donc la seule option viable dans les prochains mois — voire années. Car si jamais le calendrier venait encore à glisser, nul ne sait si l’enthousiasme autour du projet — ou même la stratégie d’Amazon — survivraient à une attente prolongée.