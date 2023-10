Born of Bread : un RPG cartoon avec un pain comme héros

Dear Villagers et WildArts dévoilent Born of Bread.

Born of Bread du studio canadien WildArts est un jeu de rôle au tour par tour qui reprend les codes des “RPG cartoony” classiques, avec des personnages amusants et des histoires charmantes pour les enfants comme pour les adultes. Des êtres d’un autre âge sèment le chaos dans le pays et leurs méfaits représentent une grande menace pour tout le monde. Le héros le plus improbable, Loaf, un golem né du pain et doté d’un éternel émerveillement enfantin, se retrouvera, avec ses nouveaux amis, au cœur d’un drame vieux de plusieurs milliers d’années. Les joueurs exploreront un monde merveilleux et plein de mystères, allant des ruines énigmatiques de la Forêt des Racines aux paysages glacés de Frosty Flats. Avec l’aide de leurs amis, ils affronteront des méchants menaçants et s’engageront dans des combats amusants et originaux.

Un trailer pour Born of Bread

Nicolas Lamarche, lead designer et programmeur chez WildArts, a déclaré :

Nous sommes ravis de pouvoir vous faire découvrir Born of Bread à temps pour les fêtes de fin d’année, car il s’agit d’une aventure saine et parfaite pour toute la famille. Born of Bread a été inspiré par les jeux de rôle comiques classiques de notre enfance, qui sont restés en nous au cours des décennies qui ont suivi. Heureusement, le genre est toujours d’actualité et nous pensons que les fans de tous âges seront enthousiasmés par le voyage de Loaf.

Born of Bread sortira le 5 décembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC via Steam.