Borderlands : l’adaptation cinématographique attire Cate Blanchett

La comédienne australienne Cate Blanchett sera bien Lilith dans Borderlands au cinéma.

Une actrice de renommée internationale ouvre le bal du casting du long-métrage Borderlands produit par Take-Two Interactive et Lionsgate. Le réalisateur Eli Roth va retrouver Cate Blanchett : “Je suis tellement chanceux d’avoir l’incroyable Cate Blanchett dans Borderlands. Nous avons eu la collaboration la plus incroyable ensemble sur La Prophétie de l’Horloge, et je crois qu’il n’y a rien qu’elle ne puisse pas faire. Du drame à la comédie et maintenant à l’action, Cate transcende chaque scène. Travailler avec elle est vraiment le rêve d’un réalisateur devenu réalité, et je me sens tellement chanceux de pouvoir le refaire à plus grande échelle. Tout le monde utilise ses meilleurs atouts pour travailler avec Cate, et je sais qu’ensemble, nous allons créer un autre personnage emblématique dans sa carrière déjà riche en histoires.”

THIS IS NOT A DRILL. Welcome Cate Blanchett to the world of @Borderlands. https://t.co/RBJZqrvjm6 — Lionsgate (@Lionsgate) May 28, 2020

Comme prévu, Cate Blanchett incarnera le personnage Lilith dans le film Borderlands. Pour mémoire, dans la mythologie de la licence, les raiders arrivent sur la planète Pandore, qui a été abandonnée par une énorme entreprise. Guidés par un mystérieux ange, ces chasseurs de coffres trouvent le fragment d’une clé pour un coffre légendaire, ce qui les met sur la voie pour la reconstituer et déverrouiller des trésors avant qu’une société ne puisse le faire. Lilith est une sirène de la planète Dionysos qui possède un ensemble de capacités extraterrestres, dont l’invisibilité. Bien qu’elle soit devenue un personnage récurrent au fil de la série de jeux, le rôle principal de Cate Blanchett pourrait suggérer que la version cinématographique s’inspirera du premier épisode du jeu de Gearbox Software.