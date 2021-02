Borderlands : Jack Black sera Claptrap au cinéma

Le personnage Claptrap sera doublé par le comédien et humoriste Jack Black dans le film Borderlands.

Le robot très sarcastique de la licence Borderlands par le studio Gearbox Software ne sera pas interprété par son doubleur emblématique Jim Foronda dans l’adaptation cinématographique du réalisateur Eli Roth puisque le rôle a été confié à l’acteur américain Jack Black (Mars Attacks!, Shallow Hal, Goosebumps, The Muppets, Jumanji). “Nous n’aurions pas pu être plus en phase avec nos créateurs et nos responsables de casting sur l’approche de ce rôle“, a déclaré Nathan Kahane, président du groupe Lionsgate Motion Picture. “Tous ceux qui ont déjà joué au jeu savent que Jack est parfait pour ce personnage. Nous sommes ravis qu’il ajoute son énergie et sa voix comiques à notre film, il apportera tellement au film.”

Lets get this party started!

The Borderlands Movie has casted @jackblack to play the most okay-est robot in the universe, CL4P-TR4P!https://t.co/OebiXKtJnd — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) February 11, 2021

Un casting cinq étoiles pour le long-métrage Borderlands

Jack Black rejoint donc Cate Blanchett, Kevin Hart et Jamie Lee Curtis au casting de cette adaptation sur grand écran du célèbre FPS-RPG. Eli Roth, qui a déjà collaboré avec Black et Blanchett sur la comédie familiale The House With a Clock in Its Walls, se réjouit de collaborer avec une nouvelle connaissance : “Je suis tellement excitée de retrouver Jack, cette fois-ci dans la cabine d’enregistrement. Claptrap est le personnage le plus drôle du jeu, et Jack est parfait pour le porter au cinéma“. A noter que Craig Mazin, qui a créé la célèbre mini-série Tchernobyl pour HBO, a écrit la dernière version du scénario.