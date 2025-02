Bonne nouvelle pour la série Hawkeye de Marvel

Une mise à jour surprenante pour la saison 2 de Hawkeye a été dévoilée, et c'est une nouvelle qui ravira sans aucun doute les fans de la série.

Tl;dr Marvel envisage une deuxième saison pour Hawkeye et Agatha All Along.

La confirmation vient du chef du streaming, de la télévision et de l’animation chez Marvel.

Ils visent à créer des séries avec plusieurs saisons à sortir chaque année.

Les héros Marvel reviendront-ils pour une autre saison ?

Le monde des super-héros de Marvel ne cesse de s’agrandir. Avec une multitude de films et de séries prévus pour cette année, les fans attendent impatiemment le retour de leurs personnages préférés. Un deuxième opus de l’aventure de Noël Marvel, Hawkeye, reste notamment dans les espoirs des admirateurs.

Une seconde saison de Hawkeye à l’horizon

Après avoir fait ses débuts sur Disney+ en 2021, Hawkeye a suscité des rumeurs quant à une éventuelle deuxième saison. Toutefois, ces spéculations n’ont jusqu’à présent abouti à rien de concret. Cependant, la situation semble évoluer. En effet, Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l’animation chez Marvel, a confirmé dans une récente interview avec Entertainment Weekly qu’ils envisagent sérieusement une autre saison. “Hawkeye est une série que l’on peut facilement renouveler, que ce soit pour sa thématique de Noël ou pour ses personnages, Clint et Kate. Nous cherchons les occasions de le faire”, a déclaré Winderbaum.

Un nouveau format pour les séries Marvel

Winderbaum a également révélé que Marvel prévoit de développer ses séries sur plusieurs saisons pour une diffusion annuelle. “Pour les futurs projets, nous envisageons de les concevoir pour plusieurs saisons, afin de créer une certaine régularité et de les sortir chaque année”, a-t-il précisé. Ceci est une nouvelle stratégie pour Marvel qui, jusqu’à présent, a principalement produit des mini-séries.

Agatha All Along aussi en attente d’une seconde saison

En plus de Hawkeye, la série Agatha All Along pourrait également avoir droit à une deuxième saison. Winderbaum a souligné leur volonté de prendre le temps nécessaire pour développer une idée solide avant de se lancer. “Une série comme Agatha est basée sur un concept. Oui, une deuxième saison est quelque chose que nous souhaitons faire, mais ne précipitons rien. Trouvons la bonne idée et réalisons-la”, a-t-il déclaré.