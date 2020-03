Bon plan : Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe à 344€

Le divertissement chez soi ou en voyage avec une console, ce n'est possible qu'avec la Nintendo Switch. Lancée à 330 euros nue, elle est aujourd'hui disponible à 344€ avec l'excellent Mario Kart 8 Deluxe pour jouer seul et à plusieurs.

Console hybride de Nintendo, la Nintendo Switch, outre ses jeux, doit son succès à sa portabilité, aussi bien console de salon que console portable avec une autonomie de trois heures environ selon les jeux. Véritable hit depuis sa sortie, elle cartonne toujours autant grâce à des titres de qualité qui viennent chaque mois épaissir un peu plus un catalogue qui fait déjà envie. Elle cumule déjà de véritables succès : The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Divinity: Original Sin II – Definitive Edition, Super Smash Bros. Ultimate et bien sûr Mario Kart 8 Deluxe, un des tous meilleurs. Noté 92/100 sur l’aggrégateur de critiques presse Metacritic, le divertissement offert par cette licence culte reste toujours aussi jouissif.

La meilleure version de Mario Kart 8

Sorti il y a bientôt 3 ans, le jeu de course peu arranger des parties jusqu’à 8 joueurs (4 en local sur une TV) et représente sa version la plus aboutie. On retrouve notamment tous les circuits de la version Wii U et ses DLC, trois nouveaux véhicules, et des personnages supplémentaires (Inkling Girl & Inkling Boy de Splatoon, King Boo, Dry Bones et Bowser Jr.) ainsi que la possibilité de transporter deux objets en même temps, de quoi pimenter le gameplay. La Nintendo Switch a été lancé à 330€ et le jeu Mario Kart 8 Deluxe est toujours vendu au tarif de 49,99€. Avec un prix de vente de 344€ sur Cdiscount, vous économiserez donc 35 euros.