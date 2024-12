Bluesky ajoute une fonctionnalité « Trending Topics »

Le principal concurrent de X permet désormais à ses utilisateurs de suivre les sujets les plus populaires du moment.

Tl;dr Comme sur X, « Trending Topics » est la fonctionnalité de Bluesky pour suivre les sujets populaires.

Les utilisateurs peuvent accéder aux tendances via l’icône de recherche et explorer les discussions.

La fonctionnalité est personnalisable, avec la possibilité de désactiver les sujets tendance dans les paramètres.

Une nouveauté qui transforme l’expérience utilisateur

Le réseau social Bluesky vient de déployer une fonctionnalité attendue de longue date : la possibilité de consulter les sujets les plus populaires sur la plateforme. Intitulée « Trending Topics« , cette option permet aux utilisateurs de découvrir en un clin d’œil les conversations qui captivent la communauté. En se rendant dans la section recherche de l’application, un simple clic sur l’icône de la loupe révèle les sujets tendance, organisés pour une consultation rapide. L’introduction de cette fonctionnalité montre l’ambition de Bluesky de rendre l’application plus dynamique et interactive, en facilitant l’accès aux discussions en cours.

Un accès simplifié aux sujets populaires

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit d’ouvrir l’application et d’aller dans la section de recherche. Les sujets populaires s’affichent alors juste sous la barre de recherche, avec un simple clic permettant d’accéder directement aux posts associés. Cette interface épurée et intuitive facilite l’exploration des discussions en vogue, sans nécessiter de recherches compliquées. En offrant aux utilisateurs un moyen rapide de se connecter aux sujets du moment, Bluesky encourage ainsi une plus grande interaction avec les contenus qui façonnent les conversations sur la plateforme.

Une variété de sujets pour tous les goûts

Ce qui rend cette fonctionnalité particulièrement intéressante, c’est la diversité des sujets qui peuvent devenir tendance. Des discussions autour de Noël coexistent avec des thèmes plus spécialisés, comme Nosferatu, un film classique du cinéma muet. Cette gamme de sujets illustre bien la richesse de la communauté de Bluesky, qui varie des intérêts populaires aux contenus plus de niche. Chaque utilisateur peut donc trouver des discussions qui correspondent à ses passions, tout en découvrant de nouveaux sujets qu’il n’aurait peut-être pas explorés autrement. Cette variété enrichit l’expérience de la plateforme, permettant à chacun de se connecter à des conversations qui l’intéressent vraiment.

Un contrôle total sur les sujets tendance

Bluesky offre à ses utilisateurs un contrôle total sur l’affichage des sujets tendance. Si cette fonctionnalité ne correspond pas à leurs préférences, les utilisateurs peuvent facilement fermer la section en cliquant sur la petite croix en haut à droite de la liste. De plus, il est possible de désactiver complètement l’affichage des sujets tendance via les paramètres, dans la section « Contenu & Média ». Cette personnalisation permet à chaque utilisateur de façonner son expérience sur la plateforme, garantissant que les discussions qu’il suit correspondent toujours à ses attentes et préférences personnelles.