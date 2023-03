Blender peut désormais l’IA pour créer des images et des effets depuis de simples textes

Stability AI lance l'outil Stability for Blender pour permettre au logiciel de modélisation 3D de profiter de la puissance de l'IA générative.

Même les logiciels de modélisation 3D utilise les générateurs d’images via intelligence artificielle. Stability AI vient de lancer l’outil Stability for Blender précision en ce sens. Comme son nom l’indique, il s’agit d’intégrer la technologie de création d’image de Stable Diffusion dans le logiciel 3D open-source. Vous pouvez créer des textures, des effets et des animations basés sur l’IA, que ce soit en utilisant vos propres rendus 3D ou de simples descriptions textuelles. Vous n’avez pas même besoin d’être un artiste 2D talentueux pour apporter les dernières touches à votre projet.

Stability for Blender nécessite une clef API et une connexion à internet pour fonctionner, mais l’utilisation de cet outil est gratuite. Pas besoin d’autres logiciels quelconques ni de GPU dédié. Ceci pourrait être particulièrement utile si vous avez besoin de finaliser une texture quelconque ou une vidéo sur un ordinateur portable qui n’est pas aussi performant que votre station de travail principale.

Cet ajout doit, en théorie, permettre aux utilisateurs de gagner du temps et donc de l’argent, et ceci devrait permettre aussi de rendre vos travaux plus accessibles. Mieux encore, vous pourrez ainsi réaliser des contenus vraiment personnalisés, selon Stability. Une chose est sûre, cette fonctionnalité saura se rendre utile si vous aviez l’intention d’utiliser les générateurs d’image via IA, vous pourrez ainsi éviter de jongler entre les apps et les services.

Quoi qu’il en soit, cette nouveauté ne devrait pas donner à Stable Diffusion d’avantage majeur sur ses concurrents comme DALL-E d’OpenAI. Le système ne créera pas non plus d’objets 3D ex nihilo. Il vous faudra un outil comme POINT-E pour cela. Cependant, c’est un exemple supplémentaire que la génération d’images via IA peut aider les créateurs sans trop de problèmes de copyright, Stability for Blender pouvant utiliser vos propres créations pour travailler.