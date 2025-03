Black Panther : Marvel ne remplacera pas Chadwick Boseman dans Avengers: Doomsday

Malgré son malheureux décès, le comédien américain Chadwick Boseman restera Black Panther dans le MCU.

Tl;dr Le personnage de T’Challa/Black Panther ne sera pas recasté après la mort de Chadwick Boseman.

Le rôle du Black Panther est repris par sa sœur Shuri et son fils Toussaint dans « Black Panther: Wakanda Forever ».

Des rumeurs de recast pour « Avengers: Doomsday » ont été démenties par le producteur Nate Moore.

Un hommage respectueux à Chadwick Boseman

En 2022, le film Black Panther: Wakanda Forever a rendu un vibrant hommage à Chadwick Boseman, décédé en 2020. Le personnage de T’Challa/Black Panther, qu’il avait incarné avec brio dans quatre films entre 2016 et 2019, n’a pas été recasté. Au lieu de cela, Marvel Studios a choisi de célébrer son héritage en explorant le monde de Wakanda et ses personnages riches et variés.

Un passage de flambeau

La suite de Black Panther, réalisée par Ryan Coogler, a réussi à aborder l’absence de Boseman de manière délicate et respectueuse. Initialement prévu comme une histoire père-fils, le scénario a été modifié pour transférer le manteau du Black Panther à la sœur de T’Challa, Shuri (incarnée par Letitia Wright), et à son jeune fils, Toussaint/Prince T’Challa II (joué par Divine Love Konadu-Sun).

Démenti des rumeurs de recast

Malgré les rumeurs qui ont circulé après la fuite d’un concept art pour Avengers: Doomsday montrant un personnage ressemblant à T’Challa, Marvel Studios a assuré qu’il n’y aurait pas de recast du personnage de Boseman. Nate Moore, producteur de la franchise Black Panther, a récemment déclaré à ComicBook qu’aucun nouvel acteur ne serait choisi pour interpréter le Black Panther, mettant fin aux spéculations.

Le personnage présenté dans le concept art pourrait en réalité être T’Chanda, le rôle mystère que Denzel Washington aurait révélé que Coogler lui écrivait pour Black Panther 3.

Le futur de Black Panther

Que ce soit T’Chanda, T’Chaka ou un autre personnage, le futur de Black Panther est entre de bonnes mains. Après tout, comme le disait T’Challa lui-même, « dans ma culture, la mort n’est pas la fin. C’est plutôt un point de départ ». Il ne fait aucun doute que l’esprit de Chadwick Boseman continuera de guider la saga Black Panther dans les années à venir.