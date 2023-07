Black Panther : Cliffhanger Games prépare un jeu solo d’action-aventure à la troisième personne

Le partenariat entre Marvel Games et l'éditeur américain Electronic Arts continue avec une adaptation vidéoludique de la licence Black Panther.

Développé en collaboration avec Marvel Games, le jeu Black Panther de Cliffhanger Games, le nouveau studio d’Electronic Arts, permettra d’endosser le rôle du protecteur du Wakanda dans un monde vaste et dynamique. Chaque aspect du Wakanda, sa technologie, ses héros et le récit de cette histoire originale seront traités avec tout le soin et l’authenticité que mérite l’univers de Black Panther.

Excited to introduce the world to our newest studio Cliffhanger Games and the announcement of its first game! #BlackPanther https://t.co/qUX8SkCred — Electronic Arts (@EA) July 10, 2023

Kevin Stephens, directeur de Cliffhanger Games, a déclaré :

Le développement n’en est qu’à ses débuts et la route est encore longue, mais nous savons que la base de toute grande histoire est de constituer une équipe expérimentée avec des voix et des perspectives diverses, et c’est ce que nous voulons construire, surtout avec un super-héros aussi important que Black Panther.

Dirigé par Kevin Stephens (Monolith Productions), Cliffhanger Games a rassemblé des vétérans de l’industrie vidéoludique ayant contribué au développement de plusieurs titres comme Middle-earth : Shadow of Mordor, Halo Infinite, God of War ou encore Call of Duty :

Il s’agit d’une opportunité incroyablement rare de construire une nouvelle équipe autour des valeurs de diversité, de collaboration et d’autonomisation. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle carrière, nous vous invitons à rejoindre notre équipe, que nous construirons au cours des prochaines années.