Binance arrête P2P Cash Zone, un service clé pour les échanges en liquide

Le service P2P Cash Zone de Binance va s'arrêter, un coup dur pour les utilisateurs dans les zones sans accès bancaire.

La fermeture de P2P Cash Zone

Binance a annoncé la fermeture de son service P2P Cash Zone à partir du 31 mars 2025, une fonctionnalité lancée en 2023. Cette décision survient après que plusieurs utilisateurs aient signalé la fin imminente du service à travers des notifications reçues via la plateforme X (anciennement Twitter). Bien que Binance n’ait pas fait d’annonce officielle, son équipe de support a confirmé cette fermeture, soulignant que la plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies et de gestion de portefeuille de devises numériques se concentrera désormais sur ses services de base tout en développant de nouvelles solutions innovantes.

L’impact sur les utilisateurs

P2P Cash Zone permettait aux utilisateurs de négocier des cryptomonnaies contre des devises locales via des marchands physiques. Cette fonctionnalité était particulièrement utile pour les personnes résidant dans des régions où les services bancaires sont limités ou inexistants. La fermeture de ce service suscite des inquiétudes parmi les utilisateurs qui avaient recours à cette option pour accéder à des transactions de crypto-monnaies simples et rapides en argent liquide, surtout dans les régions non bancarisées.

Une alternative disponible ?

D’après les déclarations de l’équipe de support de Binance, bien que la fonctionnalité P2P Cash Zone soit fermée, d’autres services de change P2P basés sur des devises locales continueront de fonctionner normalement. Ainsi, les utilisateurs pourront toujours échanger leurs cryptomonnaies contre des devises locales via d’autres options de la plateforme Binance. Toutefois, cette fermeture pourrait pousser certains utilisateurs à chercher d’autres alternatives à Binance pour des transactions similaires, surtout ceux qui privilégient les échanges en personne.

Les raisons de la fermeture

Si Binance n’a pas officiellement expliqué les raisons de l’arrêt de P2P Cash Zone, on peut supposer qu’il s’agit d’une réévaluation stratégique de ses priorités. L’échange semble vouloir concentrer ses ressources sur ses services principaux et sur le développement de solutions plus innovantes, en réponse à un marché en constante évolution. Bien que ce service ait permis de connecter les utilisateurs avec des options de paiement diversifiées, il se pourrait que Binance préfère rediriger ses efforts vers des services ayant un plus grand potentiel de croissance à long terme.