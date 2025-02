Les cryptomonnaies pourraient être considérées comme des produits financiers au Japon

Face à la croissance rapide des investissements en cryptomonnaies, le Japon réfléchit à une nouvelle classification juridique.

Tl;dr Le Japon pourrait requalifier les cryptomonnaies comme des produits financiers, au même titre que les actions.

Cette nouvelle classification imposerait une plus grande transparence des émetteurs et une meilleure protection des investisseurs.

L’évolution législative pourrait permettre la création d’ETF liés aux cryptomonnaies, offrant plus de flexibilité d’investissement.

Une nouvelle approche réglementaire pour les cryptomonnaies

Le Japon, connu pour son approche proactive en matière de régulation des technologies financières, explore la possibilité de requalifier les cryptomonnaies en tant que produits financiers. Actuellement, elles sont considérées comme un moyen de règlement des paiements. Toutefois, cette nouvelle classification permettrait d’assimiler les crypto-actifs à des instruments financiers, à l’instar des actions. Cette évolution viserait à mieux encadrer le marché des cryptomonnaies et à offrir une sécurité accrue aux investisseurs.

Une croissance notable de l’investissement en cryptomonnaies

La popularité des cryptomonnaies au Japon a explosé ces dernières années, avec un nombre d’investisseurs en constante augmentation. Aujourd’hui, plus de 10 millions de comptes de trading sont ouverts, ce qui démontre l’engouement croissant des Japonais pour ce secteur. L’infrastructure de trading de cryptomonnaies est de plus en plus sophistiquée, et les régulateurs cherchent à s’assurer que ce marché en pleine expansion soit sécurisé et transparent pour les investisseurs, tout en favorisant une croissance stable.

La transparence des émetteurs et la protection des investisseurs

Si cette requalification voit le jour, elle imposerait aux émetteurs de cryptomonnaies de divulguer davantage d’informations financières, à l’image des entreprises cotées en bourse. Cette mesure vise à garantir que les investisseurs disposent de toutes les informations nécessaires avant de prendre des décisions. Cela pourrait également renforcer la protection des utilisateurs en cas de volatilité excessive ou de problèmes rencontrés par les plateformes de trading.

L’avenir des fonds négociés en bourse liés aux cryptomonnaies

Une des conséquences majeures de cette réforme pourrait être la levée de l’interdiction actuelle concernant les ETF basés sur les cryptomonnaies. Ces fonds permettenttrait aux investisseurs d’acheter des actions qui suivent l’évolution des prix des cryptomonnaies sans avoir à posséder directement ces actifs. Les régulateurs japonais espèrent que cette nouvelle mesure offrirait une plus grande flexibilité et diversité d’investissement, tout en rendant les crypto-actifs plus accessibles et mieux régulés.