Bientôt de la publicité sur ChatGPT ?

Pour soutenir ses coûts de développement, OpenAI explore l’introduction de publicités dans ses outils, une option qui soulève des questions éthiques.

Tl;dr OpenAI explore l’idée d’intégrer des publicités dans ses outils d’IA, bien qu’aucun plan concret ne soit encore défini.

Sam Altman, le fondateur d’OpenAI, reste réticent à cette option, la qualifiant de « dernière option ».

Face à des coûts croissants, OpenAI pourrait se tourner vers la publicité pour diversifier ses sources de revenus.

Une stratégie controversée en réflexion

Selon le Financial Times, OpenAI explore la possibilité d’intégrer des publicités dans ses outils, bien que la décision reste en phase de réflexion. La CFO Sarah Friar a précisé qu’aucun plan actif n’est encore en place, mais l’embauche récente de Shivakumar Venkataraman, un ancien de Google, indique un intérêt stratégique. Cette réflexion intervient dans un contexte où les coûts de développement des modèles d’IA restent exorbitants. Les revenus d’abonnement, bien qu’importants, ne suffisent peut-être plus à couvrir ces charges colossales. L’introduction d’un modèle publicitaire pourrait ainsi diversifier les sources de revenus tout en répondant à des contraintes économiques.

Sam Altman : une position ambivalente

Le fondateur d’OpenAI semble peu enthousiaste face à cette perspective. Lors d’un échange à la Harvard Business School, il a qualifié la publicité comme une option de « dernier recours ». Bien qu’il n’exclue pas totalement cette possibilité, Sam Altman a exprimé son malaise vis-à-vis de l’association entre publicité et intelligence artificielle. Il craint que cela n’introduise des biais ou des pratiques dérangeantes, fragilisant la confiance des utilisateurs. Cette posture révèle une tension entre les impératifs économiques et les valeurs fondamentales portées par OpenAI.

Des défis financiers croissants

Depuis sa création, OpenAI s’appuie principalement sur les abonnements payants pour financer ses avancées technologiques. Cependant, maintenir et développer des outils génératifs comme ChatGPT nécessite des ressources financières et technologiques considérables. Avec des coûts qui augmentent à mesure que les capacités de l’IA s’étendent, l’entreprise pourrait être contrainte de diversifier ses revenus. Les investisseurs, bien que généreux, pourraient limiter leurs apports, poussant OpenAI à envisager des alternatives comme la publicité, malgré ses implications.

Publicité et éthique : un équilibre à trouver

Si OpenAI opte pour un modèle publicitaire, il devra être conçu avec précaution pour éviter de nuire à la confiance des utilisateurs. Sarah Friar insiste sur une approche « réfléchie » quant à l’emplacement et au contexte des annonces. La transparence, la protection des données et l’évitement des biais publicitaires seront des enjeux majeurs. Cette transition potentielle pose une question clé : comment allier viabilité économique et respect des principes éthiques qui ont jusqu’ici guidé OpenAI ? La réponse pourrait façonner l’avenir de l’IA générative et son acceptation par le grand public.