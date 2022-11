Ballerina : Anjelica Huston sera de nouveau The Director

L'actrice Anjelica Huston va reprendre son rôle de The Director dans Ballerina, le spin-off de John Wick.

Tueuse redoutable dans John Wick Parabellum, le personnage The Director incarné par Anjelica Huston à enseigné à de jeunes danseurs comment apprendre que l’art est une souffrance, tout en entraînant de jeunes combattants à se laisser aller aux acrobaties. Elle partagera l’affiche de Ballerina avec Ana de Armas, une jeune femme aux talents de tueuse qui utilise ces compétences pour se venger de l’assassinat de sa famille par des tueurs à gages, et Ian McShane, qui reprend son rôle de Winston, directeur du Continental, l’hôtel pour assassins avec ses propres règles et les graves conséquences de leur violation.

Anjelica Huston Joins Ana de Armas in Lionsgate’s ‘John Wick’ Spinoff ‘Ballerina’ (Exclusive) https://t.co/4Vgjp036ax — The Hollywood Reporter (@THR) November 21, 2022

Erica Lee, qui produit Ballerina avec Basil Iwanyk et Chad Stahelski, a déclaré :

L’idée de Ballerina s’est formée autour des scènes avec Anjelica Huston dans John Wick 3. Elle est une icône et n’est rien de moins que la royauté hollywoodienne. Le monde de John Wick ne cesse de s’enrichir de sa présence imposante à l’écran.

Une anecdote de ballerine pour Ballerina

Anjelica Huston, dont la mère était ballerine (son père était le réalisateur John Huston), a passé ces dernières années à se concentrer sur le travail vocal, jouant le rôle de narratrice pour The French Dispatch de Wes Anderson et travaillant sur des séries comme American Dad et BoJack Horseman. Elle a joué aux côtés de Noah Schnapp (Stranger Things) dans le drame de la Seconde Guerre mondiale Waiting for Anya, sorti en 2020.