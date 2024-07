« Bad Boys 4 » franchit un cap majeur au box-office mondial

"Bad Boys: Ride or Die" atteint un jalon important au box-office mondial.

Un succès retentissant pour Bad Boys: Ride or Die

Le quatrième opus de la franchise Bad Boys, Bad Boys: Ride or Die, a franchi une étape majeure dans son parcours au box-office mondial. Malgré des critiques mitigées, le film continue de performer, aussi bien sur le marché intérieur qu’à l’étranger.

Une performance au box-office qui fait tourner les têtes

La performance de Bad Boys: Ride or Die au box-office est impressionnante. Selon Deadline, le film a récolté 8,2 millions de dollars supplémentaires dans 66 marchés étrangers, portant le total des recettes étrangères à environ 182,8 millions de dollars, et le total mondial du box-office à 360,2 millions de dollars. L’Arabie Saoudite est le premier marché étranger avec 20,5 millions de dollars, suivie de près par le Mexique (14,9 millions de dollars) et le Royaume-Uni (14 millions de dollars).

Le secret du succès de Bad Boys 4

Le succès de Bad Boys 4 tient probablement à la combinaison d’éléments familiers et à la capacité de la franchise à se réinventer. En plus de l’action et de la comédie qui plaisent aux spectateurs, la présence continue de Will Smith comme acteur principal et la possibilité d’une suite à la franchise au vu de la fin de Bad Boys: Ride or Die contribuent à cet engouement.

La franchise Bad Boys a su évoluer avec le temps, passant de la réalisation de Michael Bay pour les deux premiers films à celle de Adil & Bilall pour les deux plus récents. Cela se reflète dans Bad Boys: Ride or Die qui propose une histoire plus sérialisée, reprenant là où le troisième film s’était arrêté.

Quelle suite pour la franchise Bad Boys ?

La réussite de Bad Boys: Ride or Die pourrait donner le feu vert à Bad Boys 5, offrant de nouvelles opportunités pour la franchise de se réinventer et d’explorer différents scénarios. Bien que Bad Boys 4 ne soit pas susceptible de dépasser les 426,5 millions de dollars de Bad Boys for Life, sa performance actuelle est une bonne nouvelle pour la suite de la franchise.