La franchise Bad Boys n’ébranle pas le record de Will Smith avec Men in Black

Les aventures des policiers de Miami dans Bad Boys n'ont pas su captiver le public aussi massivement que les enquêtes intergalactiques de l'Agent J dans Men in Black.

Tl;dr Bad Boys: Ride or Die atteint des records au box-office.

Le record de Will Smith n’est pas battu par la franchise Bad Boys.

Bad Boys: Ride or Die a franchi le cap du milliard de dollars.

Un potentiel Bad Boys 5 pourrait battre le record de Will Smith.

Une franchise lucrative mais pas encore record

Bad Boys: Ride or Die, le dernier volet de la franchise Bad Boys, a créé la surprise au box-office, avec des recettes s’élevant à 297 millions de dollars et une approbation du public de 97% sur Rotten Tomatoes. Les acteurs Will Smith et Martin Lawrence ont repris leurs rôles de détectives du département de police de Miami, Mike Lowrey et Marcus Burnett, dans une aventure qui les mène à leur cas le plus compliqué à ce jour.

Cependant, malgré ces chiffres impressionnants, la franchise Bad Boys est encore loin de battre le record du film le plus rentable de Will Smith, à savoir Men in Black, qui a généré environ 1,6 milliard de dollars dans le monde entier.

Un cap franchi, un autre à atteindre

Avec Ride or Die, la franchise Bad Boys a franchi un jalon majeur : elle a dépassé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. C’est une grande victoire, mais elle pâlit en comparaison avec la franchise Men in Black de Smith.

Un potentiel Bad Boys 5 aurait une meilleure chance de battre le record de Men in Black, mais il aura du mal à le faire, car aucun des précédents volets de Bad Boys n’a jamais atteint près de 500 millions de dollars au box-office.

Un avenir prometteur pour la franchise

La franchise Bad Boys a reconnu son potentiel croissant. Le troisième film est à ce jour son volet le plus lucratif, mais Bad Boys: Ride or Die a fait de substantiels progrès au box-office, démontrant qu’il y a plus qu’une demande nostalgique pour la franchise.

De plus, Will Smith et Martin Lawrence ont exprimé leur intérêt pour Bad Boys 5, à condition que la franchise continue de donner la priorité à sa base de fans. C’est une excellente nouvelle, non seulement pour la sortie de Bad Boys 5, mais aussi pour la probabilité qu’il s’agisse d’un ajout réfléchi à la franchise et non d’un simple attrape-nigaud.