Comment regarder la franchise Bad Boys dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre l'univers de Bad Boys sans se perdre.

Tl;dr Bad Boys est une franchise de films d’action depuis près de trois décennies.

Elle suit deux détectives de Miami et comprend quatre films et une série télévisée.

La franchise a une chronologie complexe pour le visionnage.

Le dernier film, Bad Boys: Ride or Die, est sorti en 2024.

Plongée dans l’univers de Bad Boys

Depuis près de trois décennies, la franchise Bad Boys ne cesse de captiver son public. Née de l’imagination de George Gallo et portée à l’écran par Jerry Bruckheimer et Don Simpson, cette série de films d’action suit l’association de deux détectives de Miami, amis de longue date. L’insouciant Mike Lowery, interprété par Will Smith, et le père de famille Marcus Burnett, incarné par Martin Lawrence, sont les têtes d’affiche de quatre films. Mais quel est l’ordre idéal pour les visionner ?

La longévité de la franchise Bad Boys

Très peu de franchises “buddy cop” ont joui de la longévité de la série Bad Boys. Par exemple, Lethal Weapon s’est étalé sur quatre films, mais seulement sur une période de 11 ans, et Rush Hour a eu trois films en neuf ans. C’est un témoignage de la popularité de la franchise Bad Boys – et de la chimie entre Smith et Lawrence – que la série continue de prospérer près de 30 ans plus tard.

La chronologie de Bad Boys

La franchise a commencé avec le premier film, sobrement intitulé Bad Boys, sorti le 7 avril 1995. S’en est suivi le premier de ses sequels, Bad Boys II, huit ans plus tard, le 18 juillet 2003. Le premier spin-off télévisé de la série, L.A.’s Finest, axé sur le personnage de Syd Burnett, interprété par Gabrielle Union, a été diffusé le 13 mai 2019. Après deux saisons, L.A.’s Finest a terminé sa course de 26 épisodes le 9 septembre 2020. La franchise a fait son retour sur grand écran avec Bad Boys for Life le 17 janvier 2020, et Bad Boys: Ride or Die a été lancé quatre ans plus tard, le 7 juin 2024.

L’histoire de Bad Boys

Chaque film de la franchise a son intrigue unique, du premier Bad Boys où Mike et Marcus ont 72 heures pour retrouver 100 millions de dollars en héroïne, à Bad Boys: Ride or Die où ils enquêtent sur la corruption au sein de leur propre département de police. La série télévisée L.A.’s Finest, quant à elle, suit la vie de Syd, la sœur de Marcus, après Bad Boys II.