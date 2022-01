Baby Shark devient la première vidéo YouTube a atteindre les 10 milliards de vues

Baby Shark passe la barre symbolique des 10 milliards de vues sur YouTube. Jusqu'où le compteur pourra-t-il grimper ?

YouTube est très certainement la plate-forme de vidéos la plus populaire du monde. On y trouve de tout et cela sert de tremplin à bien des créateurs et artistes. Régulièrement, une vidéo fait le buzz, propulsant la cote de popularité de son auteur. Certaines sont populaires depuis bien longtemps, et continuent de faire le buzz. C’est le cas de la chanson Baby Shark qui s’offre aujourd’hui un joli record.

Vous souvenez-vous quand la chanson de PSY “Gangnam Style” a déferlé sur le monde et est devenue la première vidéo à atteindre la barre symbolique du 1 milliard de vues ? Aujourd’hui, la vidéo en question compte un peu plus de 4 milliards de vues, ce qui est déjà vraiment très impressionnant, mais nous avons désormais un nouveau détenteur d’un record très symbolique, avec la chanson Baby Shark.

Si l’on en croit le compteur YouTube, cette chanson très populaire auprès des enfants est devenue la première vidéo YouTube à passer la barre des 10 milliards de vues. La vidéo en question était déjà devenue la vidéo la plus vue de tous les temps sur YouTube en novembre 2020, avec plus de 7 milliards de vues à l’époque. Elle a donc engrangé pas moins de 3 milliards de vues supplémentaires depuis lors.

Jusqu’où le compteur pourra-t-il grimper ?

La chanson date de 2016, création d’une entreprise sud-coréenne spécialisée dans l’éducation, Pinkfong, interprétée par la chanteuse coréo-américaine Hope Segoine. Si la vidéo et la chanson étaient déjà assez populaire en Asie, ce n’est qu’en 2019, lorsque les media américains ont commencé à l’utiliser, notamment pour en faire une série TV sur le réseau Nickelodeon et même des céréales Kellogg’s, que la popularité a explosé.

La chanson s’est alors imposée dans toutes les têtes, aux quatre coins du globe, inondant les plates-formes des media sociaux, et notamment TikTok, avec de nombreux adolescents et adultes qui se filment en train de danser dessus.