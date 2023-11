Awkwafina alimente l’optimisme sur le retour de Shang-Chi 2 : “Il pourrait y avoir quelque chose d’excitant”

Awkwafina partage une mise à jour encourageante concernant son éventuel retour dans Shang-Chi 2, suggérant que Destin Daniel Cretton pourrait déjà avoir un plan en tête. Que nous réserve donc ce réalisateur pour la suite ?

Après avoir fait une entrée remarquée dans l’univers cinématographique Marvel avec le premier film, Awkwafina se montre optimiste quant à son retour dans Shang-Chi 2. Lauréate d’un Golden Globe, elle a marqué l’année 2019 en incarnant Katy, l’amie de toujours du héros éponyme incarné par Simu Liu. Katy s’est révélée être une alliée précieuse dans la lutte de Shang-Chi contre ses démons personnels.

Interrogée exclusivement par Screen Rant lors de la promotion du film comique Quiz Lady, Awkwafina a exprimé son enthousiasme quant à la reprise de son rôle dans la franchise, que ce soit dans Shang-Chi 2 ou dans un autre projet. Bien qu’elle n’ait pas encore connaissance des plans futurs, elle a laissé entendre que le co-scénariste et réalisateur, Destin Daniel Cretton, pourrait avoir une idée en préparation.

L’une des raisons principales du succès du premier Shang-Chi réside dans les performances de son casting, notamment celle d’Awkwafina. Son interprétation de Katy a été saluée pour son humour et la chimie évidente avec Liu tout au long du film. Son personnage a été mis en avant comme une rare instance de relation strictement platonique avec le héros masculin dans le MCU, développée de manière authentique.

Un autre élément crucial pour le retour d’Awkwafina dans Shang-Chi 2 est le développement personnel important qu’elle a connu tout au long du premier film. En incarnant les yeux du public dans l’exploration du monde mystique des Dix Anneaux, Katy est devenue une figure puissante à part entière, faisant d’elle une compagne idéale pour Shang-Chi.

On en pense quoi ?

Il est indéniable qu’Awkwafina a marqué le premier volet de Shang-Chi de son empreinte. Son retour dans la suite est non seulement anticipé par les fans, mais semble également essentiel pour maintenir l’équilibre et le succès de la franchise. Son personnage, Katy, apporte une touche d’humanité et d’humour qui contraste avec le sérieux et l’intensité de l’univers Marvel.