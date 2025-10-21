Avec le ViewFinity S8 de 37 pouces, Samsung double l’espace de travail grâce à 5 pouces gagnés

Samsung élargit sa gamme d’écrans professionnels avec le nouveau ViewFinity S8 de 37 pouces. Ce modèle, offrant cinq pouces supplémentaires par rapport à la version précédente, promet d’optimiser la productivité grâce à un espace de travail doublé.

Tl;dr Un seul écran de 37 pouces, espace équivalent à deux moniteurs.

Multitâche facilité : KVM, PIP, ports USB-C et LAN intégrés.

Confort visuel et ergonomie certifiés pour longues sessions.

Un nouveau standard d’espace de travail avec Samsung

Jusqu’ici, installer deux écrans signifiait multiplier les câbles et composer avec des angles souvent peu pratiques. Mais voilà que le Samsung ViewFinity S8 (S80UD) débarque, affichant une diagonale inédite de 37 pouces en 4K UHD. Ce moniteur se distingue non seulement par sa taille — une première mondiale sur ce segment — mais aussi par l’expérience épurée qu’il propose. Finis, donc, les postes de travail surchargés. Avec cinq pouces de plus qu’un modèle classique de 32 pouces, la différence se ressent tout de suite : l’utilisateur profite d’une vision élargie qui transforme tant la productivité que les loisirs.

Lisibilité accrue et multitâche simplifié

Entre la version 32 et celle-ci, tout change côté confort. Textes et images gagnent en netteté grâce à l’affichage Ultra HD et au format 16:9 pensé pour les longues journées devant l’écran. Les professionnels apprécieront : plus besoin de jongler entre les fenêtres ou d’empiler les documents. Un tableur aux nombreuses lignes ? Plus simple à parcourir sans scroller sans fin. Documents volumineux ou timelines de montage s’affichent côte à côte, facilitant chaque étape du travail créatif ou analytique.

Côté fonctionnalités avancées, le ViewFinity S8 joue la carte du multitâche sans compromis :

PBP (Picture-by-Picture) et PIP (Picture-in-Picture) , pour connecter plusieurs appareils simultanément ;

et , pour connecter plusieurs appareils simultanément ; KVM intégré , pilotage de deux machines avec un seul clavier-souris ;

, pilotage de deux machines avec un seul clavier-souris ; Port USB-C délivrant jusqu’à 90W pour charger un ordinateur portable, et port LAN pour relier le réseau filaire.

L’ensemble permet une organisation fluide du poste de travail, où chaque périphérique trouve sa place sans encombrer le bureau.

Confort visuel et installation express

Rester des heures devant un écran peut vite fatiguer ; ici, tout a été pensé pour limiter la gêne. L’ergonomie du ViewFinity S8 bénéficie d’une certification TÜV Rheinland, gage d’exigence sur le réglage en hauteur, l’inclinaison ou le pivotement. L’installation ? Un jeu d’enfant : grâce au système Easy Setup Stand signé Samsung, tout s’assemble en moins de dix secondes, sans outil ni vis.

L’utilisateur retrouve également le dispositif Intelligent Eye Care — réduction de la lumière bleue avec le mode Eye Saver et technologie Flicker-Free — toujours certifié TÜV. La fatigue oculaire recule ainsi lors des sessions prolongées, qu’il s’agisse d’une journée intense au bureau ou d’une soirée cinéma improvisée.

L’écran unique qui remplace deux moniteurs

À l’arrivée, faut-il troquer son installation double contre ce nouvel écran ? Clairement, le pari est réussi : grâce à ses capacités techniques et ergonomiques réunies dans un design compact aux bordures fines, ce ViewFinity S8 prouve qu’« un seul moniteur peut suffire à tout faire bien mieux ». Pour ceux qui hésitent encore à ajouter un deuxième écran à leur espace de travail, cette alternative signée Samsung mérite clairement réflexion.