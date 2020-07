Les claviers mécaniques ont beaucoup évolué ces dernières années. Très plébiscités par les gamers notamment, ils ont gagné en robustesse, en qualité et se diversifient de plus en plus. Voici une nouvelle référence, très compacte, signée ASUS.

Lorsqu’il est question de claviers au format réduit, comme les modèles 60%, on arrive assez vite sur un marché de niche. Ce genre de format permettant de répondre principalement au besoin d’utilisation en mobilité. Cela étant dit, il semblerait qu’il y ait aujourd’hui un vrai engouement du côté des gamers. Il y a quelques jours, Razer annonçait son Hunstman Mini, au format 60%, et aujourd’hui c’est ASUS qui s’y colle.

ASUS dévoile un clavier mécanique au format 65%

Le ASUS ROG Falchion n’est pas un clavier au format 60% mais au format 65%. Quelle différence entre les deux ? Un clavier 60% fait généralement l’impasse sur les touches flèches et certaines touches de navigation comme page précédente et page suivante tandis qu’un clavier au format 65% aura tendance à garder les touches flèches et certaines touches de navigation.

Avec le ROG Falchion, ASUS propose un clavier mécanique sans fil qui utilise un dongle pour se connecter à un ordinateur via WiFi 2,4 GHz. L’entreprise met en avant un temps de réponse de 1 ms, largement suffisant pour la plupart des utilisateurs dans toutes les situations. Il y a aussi un petit bandeau tactile sur le côté gauche du clavier que les utilisateurs pourront personnaliser à leur convenance.

Le ASUS ROG Falchion pourrait intéresser des joueurs en manque de place sur leur bureau

Le ASUS ROG Falchion utilise des switches Cherry MX mais ASUS ne précise pas quelle version précise. Aucun mot non plus concernant la date de disponibilité ou le tarif de cette jolie bête mais si vous cherchez un clavier mécanique compact avec des touches flèches dédiées, voilà un modèle de plus à surveiller.