Assassin’s Creed Shadows va introduire l’Animus Hub

Anciennement connu sous le nom d'Assassin's Creed Infinity, l'Animus Hub est la nouvelle maison des jeux Assassin's Creed de l'éditeur français Ubisoft.

Tl;dr L’Animus Hub arrive dans Assassin’s Creed Shadows comme une plateforme intégrée offrant quêtes, récompenses gratuites et un accès simplifié aux jeux récents de la franchise.

Elle mettra l’Animus au cœur de l’expérience, reliant les intrigues modernes et les souvenirs historiques.

L’Animus Hub promet du contenu évolutif et de nouvelles fonctionnalités pour prolonger l’aventure.

Une porte d’entrée vers l’univers Assassin’s Creed

Dès le 20 mars 2025, Assassin’s Creed Shadows accueillera l’Animus Hub, une interface intégrée qui centralise tout ce que la franchise a de meilleur à offrir. L’Animus Hub propose quatre fonctionnalités principales : Memories, Projects, l’Exchange et le Vault, chacune pensée pour enrichir l’expérience des joueurs. En lançant le jeu, vous serez plongé dans le Dark Animus, une version « piratée » de cet outil emblématique, directement liée à l’intrigue moderne. Cette interface permet non seulement d’accéder à des quêtes supplémentaires exclusives à Shadows, mais aussi de débloquer des récompenses gratuites au fil de votre progression. Les fans pourront également explorer une chronologie interactive retraçant les aventures des héros récents de la série. Avec ce hub, Ubisoft souhaite offrir un point d’entrée centralisé et intuitif vers tout l’univers Assassin’s Creed.

Le rôle central de l’Animus dans la saga

Depuis ses débuts, l’Animus est au cœur de l’ADN narratif d’Assassin’s Creed, permettant de revivre les souvenirs génétiques d’ancêtres à travers l’histoire. Avec l’Animus Hub, Ubisoft met davantage en lumière cet outil et son importance dans la construction des intrigues modernes et historiques. Ce hub ne se limite pas à une simple passerelle : il devient un moteur narratif et ludique, reliant passé et présent d’une manière inédite. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux éléments de l’histoire moderne à travers le Vault, une des fonctionnalités clés de la plateforme. En explorant les missions, ils pourront mieux comprendre les enjeux actuels du conflit entre Assassins et Templiers. En ce sens, l’Animus Hub s’impose comme un outil central pour naviguer dans cet univers riche et interconnecté.

Ce qu’il faut savoir sur l’Animus Hub

L’Animus Hub sera disponible sur toutes les plateformes où Assassin’s Creed Shadows sera disponible, à savoir PS5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Mac avec Apple Silicon via l’App Store ainsi que sur PC via Ubisoft Store et Epic Games Store. Cependant, il s’intègre uniquement au jeu et ne sera pas proposé comme une application indépendante. Les joueurs pourront accéder aux titres récents, comme Assassin’s Creed Valhalla ou Assassin’s Creed Odyssey, à condition qu’ils soient installés ou que leur disque soit inséré. Toutefois, les jeux antérieurs à Assassin’s Creed Origins ne seront pas compatibles à son lancement. Les missions spéciales liées aux Anomalies seront exclusives à Assassin’s Creed Shadows et offriront une expérience unique. Toutes les récompenses, comme les objets ou améliorations, seront entièrement gratuites et liées à votre progression dans le jeu. Pour ajouter un défi supplémentaire, les Animus Keys nécessaires pour débloquer certains contenus devront être gagnées uniquement via le gameplay, sans possibilité d’achat.

Une expérience connectée et en constante évolution

Bien que l’Animus Hub puisse fonctionner hors ligne pour accéder à certains contenus comme Memories, une connexion internet est nécessaire pour tirer parti des fonctionnalités en ligne, comme l’Exchange ou le Vault. Ubisoft promet un flux continu de mises à jour gratuites, avec de nouvelles missions, fonctionnalités et récompenses pour maintenir l’expérience fraîche et excitante. L’équipe de développement a de grandes ambitions pour cette plateforme, en faisant un point central pour connecter les différents récits de l’univers Assassin’s Creed. Avec le temps, l’Animus Hub pourrait devenir une véritable bibliothèque interactive, unifiant le passé, le présent et l’avenir de la saga. Ce lancement dans Assassin’s Creed Shadows marque seulement le début d’une aventure à long terme, pensée pour offrir une expérience immersive et évolutive aux fans de la franchise.