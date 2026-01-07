Après 26 ans, Marvel redonne enfin à Cyclope toute l’ampleur de ses pouvoirs au cinéma

Après plus de deux décennies, l'univers cinématographique Marvel remet en lumière le véritable potentiel de Cyclope, un leader souvent sous-estimé des X-Men, réaffirmant son rôle central et ses capacités impressionnantes dans les nouvelles productions.

Tl;dr Cyclope retrouve sa puissance dans Avengers: Doomsday .

. Le film réunit X-Men et Avengers contre Doctor Doom.

La représentation de Cyclope marque un tournant pour Marvel.

Un nouveau souffle pour Cyclope au cinéma

Avec l’arrivée prochaine de Avengers: Doomsday, les amateurs de super-héros retiennent leur souffle. Ce blockbuster, très attendu, n’entend pas seulement rassembler les plus grands noms du MCU ; il veut offrir une véritable célébration des adaptations Marvel de ces vingt-six dernières années. Dès le premier teaser, récemment dévoilé en ligne, la promesse est claire : redonner à Cyclope, alias Scott Summers, la place qu’il mérite parmi les mutants. Aux côtés de figures emblématiques comme Patrick Stewart, Sir Ian McKellen ou encore James Marsden, le chef de file des X-Men s’impose enfin en pleine lumière.

Cyclope : l’heure de la revanche ?

Souvent relégué au second plan dans les adaptations précédentes — souvenons-nous des films produits par la Fox où Wolverine monopolisait l’attention, à tel point que certains plaisantaient sur « Wolverine et les X-Men » — Cyclope n’avait jamais vraiment pu exprimer tout son potentiel. Le voici désormais propulsé au centre de l’action. Le teaser nous offre un aperçu saisissant : Cyclope déchaîne toute la puissance de ses célèbres rafales optiques contre les terribles Sentinels. Visuellement impressionnant, ce passage laisse augurer une version du personnage bien plus fidèle à ses exploits dans les comics.

Une force souvent sous-estimée

Ce qui distingue véritablement Cyclope, c’est la nature même de ses pouvoirs. Contrairement à la simple vision thermique évoquant Superman, ses rayons sont pure énergie cinétique, capables d’une destruction massive. Dans l’univers des comics, il lui est arrivé d’accomplir des prouesses presque inimaginables : trancher une île vivante en deux ou encore générer une puissance supérieure à celle d’un réacteur nucléaire – jusqu’à 2 gigawatts par seconde selon Iron Man durant l’arc X-Men: Civil War. Mais jusqu’à présent, le cinéma n’avait fait que suggérer cet aspect dévastateur.

L’occasion d’une réhabilitation… mais à quel prix ?

Ce virage amorcé par Marvel s’avère d’autant plus important que le personnage incarné par James Marsden avait jusque-là pâti d’un manque flagrant de charisme et de profondeur. Dépeint comme un « boy scout » réservé dans la série animée des années 90 puis sur grand écran, Cyclope avait fini par être éclipsé même lors des moments clés. Pourtant, dans certaines histoires marquantes, il a su rivaliser avec Captain America lui-même — quitte à utiliser des moyens peu conventionnels !

À noter cependant : le ton du nouveau teaser semble axé sur le sacrifice. Peu d’anciens X-Men sont confirmés au casting et une scène suggère que Cyclope pourrait bien y laisser la vie… Reste que Marvel lui aura offert, enfin, un baroud d’honneur digne de son rang.