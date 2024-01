Apple Watch : Tout savoir sur le mode cinéma

L'Apple Watch dispose d'un mode cinéma permettant d'éviter que l'écran de la montre ne se réveille inopinément lorsque vous êtes au cinéma, notamment. Explication.

L’Apple Watch dispose de nombreuses fonctionnalités faisant de l’appareil davantage qu’une simple montre, notamment lorsqu’elle est utilisée avec un iPhone. Comme le smartphone de la marque à la pomme, l’Apple Watch a son propre Centre de Contrôle pour faciliter l’accès à un certain nombre de fonctions, comme la visualisation de la batterie, le passage en mode silencieux ou avion ou encore l’activation de la lampe torche, entre autres. Il y a même certaines fonctions peu utilisées que nombre de possesseurs d’Apple Watch ne connaissent pas.

Parmi ces fonctionnalités, on pourrait citer la possibilité de prendre des captures d’écran, ce qui n’est probablement pas très utile au grand public, mais qui profite à certains utilisateurs expérimentés. Il est aussi possible de faire sonner l’iPhone directement depuis la montre, pratique lorsque vous n’arrivez pas à remettre la main sur votre téléphone.

Si vous avez du temps, n’hésitez pas à fouiller les moindres recoins du Centre de Contrôle de votre Apple Watch et notamment les menus que vous ne connaissez pas. Parmi les options peu connues, on pourrait citer le Mode Cinéma.

À quoi sert le Mode cinéma ?

Par défaut, les utilisateurs d’Apple Watch peuvent réveiller l’écran de leur montre en tapotant sur ce dernier, en appuyant sur la Digital Crown, en tournant la montre vers le haut ou en approchant leur poignet. Cette dernière est fort pratique, mais lorsque vous êtes dans un endroit qui demande que l’écran reste éteint, comme une salle de cinéma, de spectacle ou autre, activer l’écran peut être distrayant ou gênant, ou les deux.

Le Mode Cinéma vient désactiver temporairement les options gestuelles de réveil de l’écran, sans avoir donc à les désactiver et réactiver manuellement à chaque fois que vous en avez besoin. De plus, lorsque cette option est activée, l’Apple Watch passe en mode silencieux, ce qui limite sensiblement l’apparition de notifications sur votre smartwatch, et désactive dans le même temps le statut du talkie-walkie.

Pour activer le Mode cinéma, il faut :

Appuyer une fois sur le bouton latéral de l’Apple Watch. Tapoter sur l’icône en forme de masques de théâtre. Vous verrez peut-être un texte explicatif si c’est la première fois que vous utilisez l’option. Sélectionner Mode Cinéma.

L’icône en forme de masques de théâtre dans le Centre de Contrôle de votre Apple Watch va alors devenir orange, indiquant que votre appareil est désormais en Mode Cinéma. Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez toujours recevoir des notifications haptiques. Si vous avez besoin de réveiller votre Apple Watch avec le mode cinéma activé, vous devrez tapoter sur l’écran de la montre, appuyer sur la Digital Crown ou le bouton Digital Crown ou faire tourner la Digital Crown. Pour désactiver le Mode cinéma, suivez les mêmes instructions jusqu’à ce que l’icône ne soit plus orange. Cela va réactiver les options d’activation de l’écran.