Apple Watch : neuf paramètres à changer après le déballage

L'Apple Watch regorge de paramètres en tous genres pour affiner l'expérience utilisateur. En voici 9 qui pourraient être intéressants de changer.

Si vous venez d’avoir une Apple Watch, vous allez vous rendre rapidement compte que l’on peut faire beaucoup de choses avec cette montre connectée. Tous les paramètres pour contrôler les fonctionnalités, par contre, sont assez bien cachés dans l’Apple Watch, l’iPhone et l’application Réglages elle-même. De fait, il peut être facile de se sentir un peu perdu juste après le déballage de l’appareil et la première connexion à l’iPhone.

Que vous ayez une Apple Watch Series 7, une Apple Watch SE ou une Series 3, toutes tournent sous WatchOS 8 et disposent pratiquement des mêmes fonctionnalités et paramètres. Que ce soit votre première Apple Watch ou que vous changiez de modèles, vous connaissez déjà un certain nombre de ces paramètres. Par exemple, parfois, l’on se retrouve avec une quantité folle de captures d’écran. Mais ce n’est pas une fatalité. Ne laissez pas non plus le nombre d’applications installées sur votre montre vous submerger. Et ne restez pas frustré que Siri vous sollicite ainsi de temps à autre. Tout ceci se paramètre. Nous allons passer en revue 9 paramètres qui viendront adoucir votre expérience avec l’Apple Watch.

Ajustez vos objectifs d’Activité

Avec la sortie de Watch OS 7 l’année dernière, Apple ajoutait la possibilité de changer vos objectifs pour la durée pendant laquelle vous restez debout ou faites de l’exercice. Précédemment, il n’était possible de changer que le nombre de calories.

Au lieu d’utiliser les valeurs par défaut – 30 minutes d’exercice et 12 heures debout par jour en cumulé -, vous pouvez définir des valeurs qui correspondent davantage à vos journées. Vous pourrez ainsi démarrer quand vous commencez réellement votre journée et non pas quand Apple vous dit de commencer. Par exemple, si vous utilisez la fonction de suivi du sommeil pendant la nuit et que vous avez besoin de recharger la montre le matin, vous n’aurez pas l’impression d’avoir perdu une heure pour compléter les différents cercles.

Ouvrez l’application Activité sur votre montre, faites défiler vers le bas et tapotez sur Changer d’objectif.

Adieu captures d’écran aléatoires

Pour prendre une capture d’écran sur l’Apple Watch, il faut appuyer sur la couronne numérique et le bouton sur le côté en même temps. C’est simple et pratique, à moins que vous ne déclenchiez souvent l’opération sans le faire exprès, ce qui vient remplir l’application Photos inutilement.

Pour désactiver le tout, dans l’app Réglages sur votre montre sur l’app Watch sur votre téléphone, direction Général puis faites défiler jusqu’à Captures d’écran. Tapotez sur l’option et désactivez Activer les captures d’écran.

Choisissez les photos en mode Portrait que vous voulez voir au poignet

Avec la mise à jour WatchOS 8, vous pouvez définir des photos en mode Portrait comme fond d’écran pour votre montre. Tout d’abord, il faut plonger dans les paramètres de l’app Watch sur l’iPhone. Pour commencer, ouvrez l’app Watch et naviguer dans l’onglet Galerie de cadrans en bas de l’écran. Là, tapotez sur l’option Portraits sous Nouveaux cadrans. Tapotez sur Choisir les photos sous Contenu pour sélectionner jusqu’à 24 photos qui changeront automatiquement lorsque vous lèverez le poignet ou tapoterez l’écran.

Arrêtez les installations automatiques des applications

Chaque fois que vous installez une app sur l’iPhone, sa version Apple Watch est installée sur la montre, s’il en existe une. Cela peut rapidement venir remplir le stockage et mettre un joli bazar dans les apps sur votre montre.

Dans l’app Watch sur votre téléphone, dans Réglages > Général, faites basculer le bouton Installation automatique des applications. Vous pouvez aussi le faire sur la montre en ouvrant le menu Réglages puis en tapotant sur App Store et en désactivant Téléchargements automatiques.

Désormais, il vous faudra installer manuellement les applications sur votre montre en ouvrant l’application Watch sur votre téléphone puis en faisant défiler à travers la liste d’applications disponibles.

Rendez le texte plus facile à lire en augmentant la taille de la police

Les notifications et autres textes peuvent être difficiles à lire sur un écran si petit. Fort heureusement, il est possible d’augmenter la taille de la police sur l’Apple Watch. Pour ce faire, lancez l’app Réglages sur la montre et faites défiler jusqu’à Taille du texte. Faites tourner la couronne digitale ou tapotez les lettres qui apparaissent pour ajuster la taille à votre convenance. Sur l’Apple Watch Series 7, il y a davantage d’options puisque l’écran est plus grand.

Faites disparaître ces messages vous rappelant de “Respirer”

Toutes les quelques heures, l’Apple Watch vous rappelle de prendre un moment pour respirer. La première fois, c’est assez comique. Ensuite, cela devient assez casse-pieds.

Ce rappel a été pensé et conçu pour vous rappeler de prendre quelques minutes pour vous, pour vous vider l’esprit, contrôler votre respiration, faire redescendre votre rythme cardiaque et potentiellement vous recentrer et vous calmer. Cela ne convient pas à tout le monde. Si vous en avez marre, prenez quelques secondes pour le désactiver.

Ouvrez l’app Apple Watch sur votre iPhone, faites défiler et tapotez sur l’option Pleine conscience. Ensuite, Désactiver les notifications. Si votre montre n’est pas sous WatchOS 8, ce sera Respirer au lieu de Pleine conscience.

Simplifiez-vous la recherche de vos applications

La présentation des applications peut sembler fort jolie au premier abord, mais il peut être difficile de trouver l’application que vous voulez lancer, surtout si vous avez beaucoup d’applications installées. Les applications peuvent être affichées par ordre alphabétique.

Dans l’app Watch sur votre téléphone ou dans l’app Réglages sur la montre, tapotez sur Vue des Applications > Liste. Désormais, lorsque vous appuierez sur la couronne digitale, vous verrez une liste d’applications dans laquelle naviguer pour trouver ce que vous voulez.

Contrôlez les apparitions de Siri

Il y a différentes méthodes pour activer Siri sur votre Apple Watch. Vous pouvez lever le poignet vers votre bouche et commencer à parler, appuyer longuement sur la couronne digitale ou utiliser la phrase clef “Dis, Siri”.

Il peut arriver que Siri se déclenche accidentellement. Pour éviter cela, dans l’app Watch sur le téléphone ou dans l’app Réglages sur la montre, sélectionnez Siri et vous verrez alors trois boutons pour gérer Siri. Faites passer ceux que vous voulez sur Off pour désactiver telle ou telle méthode.

Réarrangez le centre de contrôle

Tout comme le centre de contrôle sur iPhone, le centre de contrôle sur l’Apple Watch permet d’accéder à un certain nombre de paramètres comme le mode Ne pas déranger, le mode avion, la lampe torche, etc.

Si la liste d’options par défaut ne vous plait pas, vous pouvez la réarranger. Pour accéder au centre de contrôle sur votre montre, balayez depuis le bas de l’écran ou, lorsque vous êtes dans une app, restez appuyé longtemps sur le bas de l’écran jusqu’à voir le centre de contrôle apparaître. Il en va de même pour accéder aux notifications depuis n’importe où.

Il est possible de changer l’ordre, de cacher certains boutons en tapotant sur le bouton Modifier en bas de la liste. Les icônes vont commencer à trembler et vous verrez un petit signe moins rouge pour le cacher. Glissez et déposez vos icônes dans l’ordre que vous voulez ou tapotez sur le bouton moins rouge pour la supprimer.

Une fois satisfait, tapotez sur Terminer ou appuyez sur la couronne digitale sur le côté de votre montre.