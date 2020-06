Apple Watch : le suivi du sommeil arrive en natif

L'Apple Watch peut déjà en faire beaucoup pour votre santé, que ce soit de manière native ou via des applications tierces. Aujourd'hui, Apple la prise en charge native du suivi du sommeil. Vous allez pouvoir mieux dormir plus facilement.

Le suivi du sommeil est une fonctionnalité plutôt basique aujourd’hui que la majorité des trackers d’activité et autres smartwatchs proposent. Pour on ne sait trop quelle raison, Apple ne la proposait pas dans son Apple Watch. En 2019, plusieurs rumeurs évoquaient que cette intégration était dans les projets de la firme de Cupertino mais cela ne s’est pas fait avec watchOS 6. Ce sera chose faite avec watchOS 7.

Le suivi du sommeil arrive nativement dans watchOS 7

Il y a quelque temps, des rumeurs annonçaient l’arrivée du suivi du sommeil avec watchOS 7. Et il s’avère que ces rumeurs avaient vu juste. Durant les nombreuses annonces de la conférence d’ouverture de la WWDC 2020, Apple a annoncé que le suivi du sommeil arriverait nativement avec watchOS 7. Côté fonctionnalités, l’ensemble devrait être très similaire à ce que propose n’importe quel autre accessoire de suivi du sommeil.

Pour fonctionner, le module utilisera les différents capteurs intégrés dans l’Apple Watch, y compris l’accéléromètre, pour détecter les micro-mouvements et déterminer vos phases de sommeil. Lorsque l’utilisateur se réveille, il aura à sa disposition un rapport complet de l’état de sa nuit. Les phases de réveil nocturne seront aussi indiquées. L’application pourra aussi afficher les habitudes de sommeil sur une semaine complète.

Rien de très novateur mais c’est toujours intéressant

Apple embarque aussi une fonctionnalité de réveil dans cette application. Celle-ci pourr utiliser les vibrations ou un son doux pour réveiller l’utilisateur. Il sera aussi possible de définir une routine avant d’aller dormir, ce qui, selon de nombreux spécialistes de la santé et du sommeil, permet de préparer le corps à dormir et offre une meilleure qualité de sommeil. Cela se fera activant le mode “Wind down”. Vous pourrez ainsi demander à l’appareil de vous faire écouter des sons relaxants, utiliser une application de méditation ou activer un scenario particulier dans l’application Home pour vous mettre dans les meilleures conditions avant de tomber dans les bras de Morphée.