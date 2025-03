Apple tease l’arrivée du MacBook Air M4

Tim Cook, le PDG d'Apple, laisse planer le suspense en évoquant mystérieusement "quelque chose dans l'air".

Tl;dr Un nouveau MacBook Air avec puce M4 d’Apple en préparation.

Tim Cook a teasé un lancement imminent.

Le design serait similaire à la génération précédente, disponible en deux tailles.

MacBook Air M4: un nouveau souffle pour Apple

Un vent de renouveau souffle sur Apple. La firme de Cupertino semble en effet préparer le lancement d’un tout nouveau MacBook Air, qui serait équipé de la puce M4.

Un teasing suggestif de Tim Cook

Après des rumeurs persistantes ce weekend, c’est Tim Cook, le PDG d’Apple, qui a évoqué sur le réseau social X un possible lancement avec une phrase sibylline : « Something is in the Air« . Il a conclu son post par « cette semaine« , laissant présager une annonce imminente.

Un MacBook Air M4 sur le point d’être dévoilé

Entre le délai évoqué et le contenu de la vidéo postée, tout porte à croire que la firme de Cupertino s’apprête à dévoiler un nouveau MacBook Air. Selon les rumeurs précédentes, ce nouveau modèle embarquerait une puissante puce M4.

En dehors du design sans ventilateur, signature des ordinateurs portables légers d’Apple, nous ne disposons d’aucune autre information sur les fonctionnalités de ce nouveau produit. Cependant, nous nous attendons à un design similaire à la génération précédente, avec deux tailles disponibles : 13 pouces pour la portabilité et 15 pouces pour une plus grande surface d’écran.

Un lancement imminent confirmé par des sources crédibles

Plusieurs éléments viennent appuyer cette hypothèse. Tout d’abord, la firme commence à réduire les stocks de l’appareil dans ses magasins, à l’image de ce qui a été observé pour l’iPhone SE désormais discontinué et le MacBook Air actuel.

Par ailleurs, Mark Gurman de Bloomberg, souvent bien informé sur les projets d’Apple, a mentionné dans sa récente newsletter Power On qu’une présentation était imminente et qu’Apple pourrait faire « une annonce liée au Mac dès la semaine prochaine ».

Pour mettre fin aux fuites, Tim Cook semble avoir confirmé implicitement la véracité de ce rapport. Concernant l’iPad, Gurman a émis l’hypothèse que les tablettes suivraient le MacBook Air M4 lors d’une annonce distincte. Cependant, il est toujours possible qu’Apple avance ce calendrier et annonce conjointement le MacBook et l’iPad Air.