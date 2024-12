iPad 11 et iPadOS 18.3 prévus pour début 2025

Selon les rumeurs, l'iPad 11 pourrait faire son apparition au début de l'année 2025, en parallèle avec la sortie de l'iPadOS 18.3. Voici ce que nous savons à ce jour sur ces deux nouveautés tant attendues.

Tl;dr Des rumeurs prévoient la sortie d’un nouvel iPad 11 début 2025.

L’iPad 11 pourrait être équipé du modem sans fil interne d’Apple.

Des incertitudes persistent quant aux mises à jour matérielles possibles.

Un nouvel iPad en vue pour 2025 ?

L’année 2024 a été riche en nouvelles sorties d’iPad, mais une mise à niveau clé a été remarquablement absente. Des rumeurs ont circulé sur la possible arrivée d’un iPad 11, mais jusqu’à présent, aucune trace de cette machine d’entrée de gamme. Cependant, un nouveau bruit court que le successeur de l’iPad 10 de 2022 pourrait faire son apparition au début de la nouvelle année.

Une sortie simultanée avec iPadOS 18.3 ?

Selon un rapport de 9to5Mac, qui cite un utilisateur anonyme sur X, Apple pourrait lancer l’iPad 11 en même temps que l’iPadOS 18.3. Cela permettrait à Apple de sortir la tablette avec iPadOS 18.3 déjà installé. Cependant, ne vous attendez pas à ce que le logiciel propose de nombreuses mises à niveau substantielles.

En effet, bien que la version bêta de l’iPadOS 18.3 ait été récemment mise à disposition des développeurs, la version finale n’est attendue que pour l’année prochaine. Considérant que les versions 18.2 et 18.1 offraient des mises à niveau notables, dont plusieurs fonctionnalités d’Apple Intelligence, cela ne semble pas être le cas avec la 18.3. En fait, la mise à niveau la plus substantielle semble être le support HomeKit pour les aspirateurs-robots.

Quelques rumeurs sur l’iPad 11

Nous avons entendu quelques choses sur le prochain iPad 11, notamment des rumeurs qui détaillent au moins un changement surprenant. Il pourrait être l’un des premiers appareils équipés du nouveau modem sans fil maison d’Apple, offrant une connectivité Wi-Fi et 5G, tout comme l’iPhone SE 4 est supposé le faire.

Cependant, il se peut qu’il n’y ait pas grand-chose d’autre à attendre avec impatience. On dit que cette tablette sera une mise à niveau itérative, et pourrait fonctionner avec la même puce A14 Bionic que l’iPad 10. Cependant, selon la source de 9to5Mac, ce modèle A14 pourrait n’avoir été qu’un prototype pour tester le nouveau modem. Apparemment, le modèle final pourrait être équipé de la même puce A17 Pro que l’iPad Mini 7, afin qu’il puisse faire fonctionner Apple Intelligence.

Un accueil réservé aux rumeurs

Cela semble un peu incroyable. Bien que je puisse comprendre qu’Apple souhaite pousser Apple Intelligence sur autant d’utilisateurs que possible, il est difficile de croire qu’elle intègrerait du nouveau matériel coûteux dans l’iPad d’entrée de gamme. Surtout lorsque l’on se souvient qu’Apple Intelligence nécessite au moins 8 Go de RAM, et que l’iPad 10 actuel n’en a que 4 Go. Il y a des limites à ce que l’on peut intégrer dans une tablette à 349 dollars tout en espérant réaliser des bénéfices.

Mais peut-être qu’Apple me surprendra et prouvera que cette hypothèse est erronée. Après tout, l’iPhone SE 4 est également censé supporter Apple Intelligence, et devrait coûter moins de 500 dollars. Nous devrons attendre janvier pour voir ce qui se passe.