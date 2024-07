Apple s’engage à respecter les gardes-fous sur l’IA de l’administration Biden

De nombreuses entreprises, dont Amazon, Google, Microsoft et OpenAI, se sont engagées dans cette initiative. Ce groupe s'agrandit encore avec une nouvelle adhésion.

TL;DR Apple adopte des normes d’IA éthiques volontaires formulées par l’administration Biden.

La société a développé un ensemble d’outils d’IA nommé « Apple Intelligence ».

L’administration Biden a atteint tous les objectifs fixés par un décret sur l’IA.

Dans un monde de plus en plus numérisé, la quête d’une utilisation éthique de l’intelligence artificielle (IA) devient essentielle. Dans cette perspective, Apple, rejoint l’engagement pris par plusieurs autres entreprises technologiques, pour adopter des sauvegardes volontaires en matière d’IA établies par l’administration Biden.

Un pacte vers une IA éthique

Ce pacte comprend la conformité à huit lignes directrices concernant la sécurité, l’intégrité et la responsabilité sociale, comprenant notamment l’identification des risques sociétaux comme les biais, la recherche de vulnérabilités, le marquage des images et audios générés par l’IA, ainsi que la divulgation des informations de confiance et de sécurité aux gouvernements et aux autres entreprises.

Les pionniers du pacte

Amazon, Google, Microsoft et OpenAI sont les premiers à avoir adopté ce pacte. Cet accord volontaire et non contraignant prendra fin une fois que le Congrès aura voté des lois pour réguler l’IA.

Par ailleurs, Apple a présenté un ensemble de fonctionnalités propulsées par l’IA, baptisé « Apple Intelligence ». Ces outils s’intégreront à divers dispositifs clé de la société et devraient être déployés dans les mois à venir. Apple s’est également associée à OpenAI pour intégrer ChatGPT dans Apple Intelligence, témoignant du désir de l’entreprise de contrecarrer les regards réglementaires sur ses outils d’IA.

La position du Président Biden

Le Président Joe Biden, tout en soulignant les bénéfices potentiels de l’IA, a également averti des dangers que celle-ci pouvait représenter. Il est clair pour son administration que les sociétés d’IA se doivent de développer leur technologie de manière responsable.

Dans un même temps, la Maison Blanche a déclaré que toutes les agences fédérales ont atteint les objectifs fixés par un décret exécutif émit par Biden en Octobre dernier. Ce décret couvre des questions liées à des mesures de sécurité et de sureté, ainsi qu’à des régimes de transparence des données. Selon la Maison Blanche, toutes les échéances stipulées ont été respectées à ce jour.