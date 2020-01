Apple recrute l’ancien patron de HBO pour produire des contenus Apple TV+

Après avoir passé 28 ans chez HBO, Richard Plepler s'est trouvé un nouveau foyer pour produire des films et séries.

Au début de l’année 2019, Richard Plepler était encore le Président directeur général de HBO avant de démissionner en février, après 28 ans de loyaux services. En désaccord avec la possibilité que John Stankey, président de WarnerMedia, s’octroie la supervision de HBO lors de la fusion avec AT&T, il quitte le network sans emploi. Plepler est à l’origine de la réussite de bien des programmes du réseau, notamment Game of Thrones, pour citer le succès le plus récent, mais il également derrière le virage culturel conférant autant de valeur aux séries TV qu’aux films. La mini-série Band of Brothers (Frère d’armes) diffusée en 2001 en est un excellent exemple, mais Les Sopranos (1999–2007) et Oz (1997–2003) ont établis des précédents. Le succès des séries HBO est aussi passé par Rome, Deadwood, The Newsroom, The Wire, Six Feet Under et The Leftovers, séries incontournables qui ont marqué le petit écran. Si son départ remonte au début de l’année 2019, il a sans aucun doute supervisé le développement de Chernobyl et Watchmen, deux séries particulièrement marquantes la même année.

L’assurance d’une contenu de qualité

On apprend aujourd’hui via Axios que l’ancien président de HBO a été débauché par Apple pour créer des films et séries sur son service de streaming Apple TV+. La firme à la pomme croquée ne prend pas vraiment de risques avec ce nouvel élément, qui s’est par ailleurs d’ores et déjà attelé à développer une société de production, Eden Productions. Il s’est déclaré être “très heureux” de travailler avec Apple qui croit en sa visions.

Une acquisition en plus pour Apple TV+

Apple et Netflix ont dépensé des milliards de dollars pour attirer les plus grand talents des studios et des networks traditionnels pour produire du contenu pour leurs services de streaming, un choix délibérer qui permet de se passer de prospection auprès des entreprises de productions qui peuvent vendre leurs contenus au plus offrant. Plepler est liée à Apple par un contrat d’exclusivité d’une durée de cinq ans.