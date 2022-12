Apple préparerait l'arrivée des magasins d'applications tiers sur iOS. De nombreux autres changements majeurs arriveraient bientôt.

Apple se préparerait à ouvrir iOS aux magasins d’applications concurrents. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, les équipes logiciel et service du géant américain seraient en train de repenser la plateforme pour “ouvrir des éléments vitaux“. Cet effort devrait aboutir à la possibilité pour la utilisateurs d’iPhone ou iPad de télécharger des apps tierces sans passer par l’App Store.

En conséquence, cette initiative permettrait aussi aux développeurs d’éviter les commissions de 30 ou 15 % prélevées par Apple sur les paiements. Mark Gurman rapporte que tout ceci a été décidé pour apaiser les régulateurs de l’Union Européenne, qui ont récemment signé le Digital Markets and Services Act, et celui-ci sera d’abord implémenté sur le continent avant d’arriver, potentiellement, dans d’autres pays.

Selon Mark Gurman, Apple prévoirait de rendre effectif ces changements avec iOS 17, l’année prochaine. Les entreprises ont jusqu’à 2024 pour se mettre en conformité avec le Digital Markets Act. Cette loi est particulièrement problématique pour Apple, dans la mesure où celle-ci rend illégales de nombreuses mesures utilisées par la firme de Cupertino pour retenir ses utilisateurs. Par exemple, cette loi réclame une interopérabilité entre les différentes plateformes de messagerie et un accès égal pour les développeurs extérieurs aux fonctionnalités centrales du système d’exploitation. Mais cette loi rend aussi obligatoire la possibilité de télécharger et installer des applications depuis une autre plateforme, c’est le “sideloading”.

Apple a toujours milité contre le sideloading, y voyant là un risque de sécurité et de confidentialité. Mark Gurman rapporte que l’entreprise envisage aussi de mettre en place des prérequis de sécurité sur les logiciels distribués en dehors de l’App Store. “De telles apps pourraient aussi devoir être vérifiées par Apple, un procédé qui pourrait être payant”, suggère-t-il.

De nombreux autres changements majeurs arriveraient bientôt

Il y a d’autres changements majeurs qui pourraient arriver dans iOS en conséquence directe de ce Digital Markets Act. Apple pourrait ouvrir aux développeurs tiers certaines API et fonctionnalités importants, y compris celles qui contrôlent le NFC et les technologies de caméra de l’iPhone. Historiquement, seuls l’app Wallet et le service Apple Pay ont accès à la puce NFC de l’iPhone. De plus, la marque à la pomme envisage d’abandonner son obligation d’utilisation du framework WebKit aux navigateurs tiers. Apple pourrait aussi ouvrir davantage son Réseau Localiser à des concurrents comme Tile.

Dans le même temps, le géant américain à quelques poules aux œufs d’or qu’il pourrait ne pas vouloir abandonner. Mark Gurman évoque notamment l’intégration du RCS dans iMessage, celle-ci n’est toujours pas à l’ordre du jour. Google met en avant ce protocole de messagerie depuis des années, allant jusqu’à critiquer publiquement Apple pour refuser de l’adopter. Apple pourrait-il faire de telles concessions ? Mark Gurman précise que tout ce travail d’ouverture pourrait “poser les bases” pour des changements similaires dans d’autres pays. Ceci étant dit, bien que les régulateurs américains envisagent une loi similaire au Digital Markets Act, leur version, l’Open App Markets Act, n’a pas encore été signée.