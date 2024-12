Apple Maps se renforce pour concurrencer Google Maps

Look Around débarque sur Apple Maps, offrant une vue immersive à 360 degrés, semblable à Google Street View.

Tl;dr Apple Maps est désormais accessible via les navigateurs web.

La fonctionnalité « Look Around », similaire à Google Street View, a été ajoutée à Apple Maps.

Cette fonctionnalité n’est disponible que dans certaines villes sélectionnées.

Apple Maps fait son entrée sur le web

Depuis juin dernier, les utilisateurs sans iPhone ou Mac ont enfin pu accéder à Apple Maps via leur navigateur web. L’expérience était alors quelque peu restreinte, la version en ligne étant encore en phase bêta. Cependant, une mise à jour importante, s’inspirant de Google Maps, a récemment été déployée.

Look Around : la réponse d’Apple à Google Street View

La nouvelle fonctionnalité ajoutée à Apple Maps sur le web s’appelle « Look Around ». Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’écosystème d’Apple, il s’agit en fait de leur version de Google Street View. Elle permet de visualiser différents lieux depuis le niveau de la rue. Cependant, elle n’est pas disponible partout et son utilisation n’est pas aussi intuitive que celle de Street View.

Un fonctionnement différent de Google Maps

Contrairement à Google Maps qui permet de cliquer sur des zones spécifiques ou de glisser le « bonhomme jaune » sur la carte pour ouvrir Street View, le système d’Apple fonctionne différemment. Tant que vous regardez une ville prise en charge par Look Around, vous devez chercher une paire de jumelles en bas à gauche. En cliquant dessus, une fenêtre pop-up s’ouvre et superpose la vue de rue à la carte.

Look Around fonctionne de la même manière que Google Street View, vous permettant de vous déplacer à 360 degrés et de cliquer sur des lieux au loin pour vous y rendre. Vous pouvez aussi déplacer la grande carte si vous souhaitez avoir un peu plus de contrôle sur votre destination.

Une couverture géographique encore limitée

La seule véritable limite de Look Around réside dans sa couverture géographique, bien moins étendue que celle de Street View. Seules certaines villes aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Australie sont prises en charge. La liste complète est disponible sur le site web d’Apple.

Quant à savoir si Apple prévoit d’étendre Look Around à l’avenir, rien n’est moins sûr. Cependant, la firme a promis d’améliorer la version bêta d’Apple Maps Web et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, plateformes et langues. Espérons que cela signifie qu’Apple Maps sera bientôt disponible sur Android.