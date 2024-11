Passer à votre prochain téléphone Android sera encore plus facile

La transition vers votre prochain téléphone Android s'annonce plus simple que jamais, découvrez pourquoi cette expérience sera facilitée.

Tl;dr Google lance un nouvel outil pour faciliter le transfert d’applications Android.

Restaurez les identifiants vous permet de rester connecté à vos applications.

L’outil génère une « clé de restauration » liée au mécanisme de sauvegarde d’Android.

Un nouvel outil pour une transition sans effort

Nous n’achetons pas tous un nouveau téléphone chaque année, mais lorsqu’il est temps de le faire, le processus de transfert Android peut s’avérer fastidieux. Surtout lorsqu’il faut se reconnecter à la multitude d’applications nouvellement installées sur le nouveau dispositif. Heureusement, Google vient à la rescousse avec un nouvel outil dédié aux développeurs Android, nommé Restore Credentials.

Avec Restore Credentials, la tâche ardue de la reconnexion aux applications devient plus facile. En effet, cet outil permet à l’utilisateur de rester connecté à ses applications lorsqu’il les transfère vers un nouveau téléphone. Le mécanisme repose sur la création d’une « clé de restauration » qui est transférée vers le nouveau téléphone et qui vous reconnecte automatiquement à l’application. Selon Google, cette clé est liée au mécanisme de sauvegarde et de restauration d’Android.

Une technologie qui favorise la fidélité des utilisateurs

La clé de restauration est une clé publique qui utilise l’infrastructure de clé de passe pour transférer vos informations de connexion. Selon Google, les clés de restauration peuvent être sauvegardées dans le cloud, mais les développeurs peuvent choisir de ne pas utiliser cette option. Le transfert direct de téléphone à téléphone sera plus ou moins complet selon que les développeurs d’applications choisissent ou non de sauvegarder dans le cloud.

« Cela rend la transition vers un nouvel appareil sans effort et favorise la fidélité et les relations à long terme », a écrit Neelansh Sahai, ingénieur en relations avec les développeurs chez Google, dans le blog des développeurs Android. Il est à noter que la désinstallation d’une application et sa réinstallation suppriment la « Restore Credential » associée.

Une avancée significative pour Android

Cette nouveauté pour Android se rapproche de la facilité offerte par les iPhone où les comptes et les identifiants d’application se transfèrent sans effort vers le dernier smartphone iOS. Pour les propriétaires d’Android, le transfert n’a pas toujours été facile, mais il s’est amélioré avec des applications intégrées comme l’application Smart Switch de Samsung ou la méthode actuelle du code QR de Google Pixel.

Le nouvel outil de Google devrait rendre le passage à un nouveau téléphone Android aussi simple que la mise à niveau de votre iPhone.