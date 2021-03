Apple envisagerait de commercialiser une paire de lentilles de contact intelligentes à l’horizon 2030

Apple travaille sur bon nombre de projets simultanément, certains pour des lancements à court terme, d'autres qui ne verront le jour que dans bien plus longtemps. C'est le cas des lentilles de contact intelligentes.

Pourra-t-on un jour utiliser des lentilles de contact intelligentes et connectées ? Oui, assurément, c’est d’ailleurs presque déjà une réalité avec les travaux de Mojo Vision. Et il va sans dire que ce marché intéresse notamment les géants de la tech. En particulier Apple, qui a déjà beaucoup misé sur la réalité augmentée, parfaite pour ce genre d’appareil…

Des lentilles de contact intelligentes chez Apple à l’horizon 2030 ?

Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur un certain nombre d’appareils de la catégorie des wearables. Cela inclut notamment un casque de réalité AR/VR et une paire de lunettes connectées. Mais il semblerait que ce ne soit pas tout. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo dévoilait tout récemment une roadmap quant aux projets en lien avec la réalité augmentée chez Apple. Notre homme semble convaincu que la firme de Cupertino travaillerait aussi actuellement sur une paire de lentilles de contact intelligentes.

C’est ce que semble croire l’analyste Ming-Chi Kuo

Cela étant dit, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond à vous imaginer avoir iOS directement dans l’œil, sachez que Ming-Chi explique qu’il n’y a là aucune visibilité quant à une éventuelle date de lancement d’un tel produit. L’analyste suggère simplement que de telles lentilles pourraient même n’être commercialisées qu’à l’horizon 2030. Ce qui signifie que vous allez devoir patienter longtemps, très longtemps. Et cela ne pourrait se faire que si les technologies nécessaires sont suffisamment viables, bien évidemment.

Toujours est-il que ce n’est pas une idée totalement farfelue. Si les rumeurs autour des lunettes de réalité augmentée sont avérées, il ne serait pas surprenant qu’Apple s’engage sur la voie de la miniaturisation et pousse le concept plus loin encore, jusqu’à la lentille de contact. Cela pourrait permettre aux gens qui ne portent pas de lunettes d’ordinaire et à ceux qui n’aiment tout simplement l’idée d’avoir des lunettes sur le nez d’en profiter.

Une fois encore, un tel projet soulève de nombreuses questions, quant au respect de la vie privée notamment. Et que se passerait-il si d’aventure vous veniez à perdre vos lentilles ? Toujours est-il que, en termes de technologie pure, ce serait là une réussite très impressionnante. Une chose est sûre, il est en tous les cas bien trop tôt pour s’extasier. Nous suivrons d’ici là l’avancée des travaux de Mojo Vision.