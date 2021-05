Apple accusé de monopoliser la technologie de cardiofréquencemètre pour son Apple Watch

Apple est accusé de monopole en ce qui concerne la technologie de lecture de la fréquence cardiaque intégrée dans son Apple Watch. Explication.

L’Apple Watch règne en maître sur le marché des smartwatches. Et c’est probablement grâce à ses nombreuses fonctionnalités, notamment en matière de suivi de la santé. La firme de Cupertino a mis l’accent sur cet aspect depuis plusieurs générations maintenant. Le géant américain est cependant accusé de monopole autour de la technologie de lecture de la fréquence cardiaque.

Apple accusé de monopole sur la technologie de cardiofréquencemètre de l’Apple Watch

Bien que l’Apple Watch soit compatible avec de très nombreuses applications, la montre fait du très bon travail avec ses applications natives. Les applications intégrées proposées par Apple offrent déjà un grand nombre de fonctionnalités, comme le suivi de l’exercice physique, les alarmes et autres timers, ainsi que la possibilité de suivre le rythme cardiaque.

Du “sabotage” de watchOS pour vanter sa solution native

Cela étant dit, AliveCor n’est pas franchement enthousiaste face à ce “monopole” dont jouit Apple. L’entreprise a récemment déposé une plainte antitrust contre Apple, au motif que ce dernier use d’une “conduite monopolistique”. Il semblerait que AliveCor n’apprécie pas qu’Apple intègre des outils tiers pour l’analyste du rythme cardiaque dans son Apple Watch. Ce qui, selon eux, a pu causer du tort à l’entreprise, aux patients et aux clients.

Toute cette histoire trouve son origine avec le KardiaBand de AliveCor, un accessoire tiers qui sert aussi d’ECG. Cependant, Apple a, plus tard, lancé son propre outil d’ECG dans l’Apple Watch, avec ses propres notifications. AliveCor affirme qu’Apple aurait modifié la fonctionnalité de watchOS pour “saboter” le KardiaBand et d’autres applications dédiées, pour que celles-ci ne fonctionnent plus ou ne soient plus aussi précises que la solution d’Apple.

Ce n’est pas la première fois qu’AliveCor prend en grippe l’Apple Watch. Il y a quelques mois, l’entreprise avait tenté de faire bannir l’Apple Watch auprès de la commission du commerce international des États-Unis au motif que sa fonctionnalité d’ECG violait certains de ses brevets.