« Angel Pop » sème un mignon chaos sur Playdate dans un infernal shoot’em up addictif

Les balles commencent à siffler sans jamais s'arrêter.

TL;DR Angel Pop, un jeu shoot ’em up sur Playdate, est addictif et chaotique.

Il offre une cadence élevée et une multiplicité d’objets sur l’écran.

La difficulté fluctuante maintient le jeu stimulant sans être totalement insatisfaisant.

Curieusement captivant, Angel Pop est le premier jeu qui a presque causé le lancement de ma Playdate contre un mur. Apparu le mois dernier au Catalogue Playdate, ce shoot ’em up, à l’instar d’un champ de bataille infernal, est un concentré de chaos.

Un jeu hypnotique et effréné

Incarnez une adorable petite fille chargée de repousser une pluie incessante de tirs ennemis. Au fil de quelque 50 niveaux, tentez de balayer chaque étape de tous ses ennemis, soumis qu’est votre personnage à un déluge de projectiles venant de toutes parts. Angel Pop, avec sa rapidité vertigineuse et la présence simultanée d’environ 1000 objets à l’écran, est véritablement l’alter ego d’une addiction.

Performance et esthétique mêlées

S’il repousse les limites du Playdate, avec une action constante à visualiser, Angel Pop reste étonnamment fluide. Le jeu, que le développeur NNNN situe dans un « monde de rêves surréaliste », confronte astucieusement le style cartoon des personnages et des ennemis aux décors sombres et mélancoliques de villes, créant un effet esthétiquement plaisant. Il capte véritablement l’atmosphère d’une salle d’arcade.

Un jeu bien équilibré

Le jeu réussit à rester stimulant sans être ingrat, grâce à une combinaison de difficulté variable et de bonus offrant des vies supplémentaires. Commencez peut-être une partie en mode Normal, et vous vous retrouverez rapidement confronté à un mode bien plus difficile si vous jouez trop bien. En outre, vous avez le choix de ne jouer qu’en mode Nightmare, qui verrouille le jeu au niveau de difficulté le plus élevé : la Mort. Vos balles, en nombre illimité, peuvent être dirigées soit avec la manivelle, soit avec la D-pad, et vous disposez d’un nombre limité de bombes pour des attaques à courte portée.

Dès lors, Angel Pop constitue une belle porte d’entrée sur Playdate. Il m’a personnellement donné la volonté de tester tous les autres, après avoir principalement joué à des jeux au rythme plus lent. Si ce jeu est source de plaisir et de frustration – n’étant pour l’instant parvenu qu’à mi-parcours avec son lot de cris – il s’avère en définitive immanquable.