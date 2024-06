“Touch Egg”, un jeu Playdate totalement absurde et addictif

Fais tourner la manivelle et pose ta main sur l'œuf !

Tl;dr Touch Egg, un nouveau jeu mobile, offre une détente ludique.

Le joueur doit toucher un œuf sans être vu par un homme mystérieux.

Le jeu, visuellement déconcertant, contient des accessoires à débloquer et des secrets à découvrir.

Touch Egg est disponible pour 1$ sur le catalogue Playdate et gratuitement sur itch.io.

Détendez-vous avec Touch Egg

Parfois, nous avons tous besoin de déconnecter nos cerveaux pour un moment et de rechercher un plaisir simple et sans prétention. Ainsi, lors de ma récente exploration du catalogue Playdate à la recherche d’un nouveau jeu pour animer mon week-end, j’ai déniché un petit trésor débordant d’amusements puérils : Touch Egg.

Un principe simple, un plaisir sans fin

Cette application, conçue par Joelle Tindall, repose sur un principe très simple : vous devez tourner frénétiquement la manivelle pour allonger un doigt à la manière de Pinocchio et “pousser” l’œuf le plus souvent possible en essayant d’atteindre le meilleur score. Le seul hic ? Vous ne devez pas être vu par un individu terrifiant présent dans la salle ou vous risquez de perdre précisément ce doigt. Vous disposez de 60 secondes pour tenter votre chance, faisant de chaque partie un mélange de tension et d’excitation.

Mystère et intrigue : qui est cet homme ?

Ne cherchez pas d’histoire complexe ici, le jeu ne vous explique pas pourquoi cet homme effrayant pose des œufs, ni même qui il est. Ni quelle créature pourrait éclore de cet œuf, pourquoi vous la dérangiez, encore moins pourquoi tout semble si effrayant. La seule règle consiste à tourner la manivelle lorsque les yeux de l’homme sont fermés. Autrement dit, le mot d’ordre est : “Just crank”.

L’esthétique du jeu, résolument déconcertante, s’enrichit d’une touche d’absurde lorsqu’il s’agit de débloquer de petits accessoires comme des lunettes de soleil portées sur le pouce. Révéler les secrets cachés du jeu et obtenir des “Egg-Chievements” (des accomplissements sous forme d’œufs) devient rapidement une obsession.

Un jeu à découvrir de toute urgence

L’attrait principal de Touch Egg réside dans son côté addictif : dès qu’on l’essaie, on ne peut plus le lâcher. Et la bonne nouvelle est que le jeu est à seulement 1$ sur le catalogue Playdate, et même gratuit sur itch.io. Alors, ne perdez pas une minute, détendez-vous et touchez cet œuf !