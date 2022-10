Android 13 Go Edition apporte le Material You aux appareils d'entrée de gamme. Les premiers appareils devraient arriver dans le courant de l'année prochaine.

L’interface Material You de Google est disponible depuis Android 12, mais vous pourriez ne pas être au courant si vous avez acheté un smartphone équipé de la version Go Edition de l’OS du géant américain. Fort heureusement, ce dernier propose enfin cette nouvelle esthétique aux appareils d’entrée de gamme. Android 13 Go Edition apporte Material You sur ces appareils plus basiques pour la première fois, offrant notamment un thème de couleur qui reflète votre fond d’écran ainsi qu’une apparence générale plus travaillée.

Il devrait aussi être plus facile de garder votre téléphone à jour. Android 13 Go Edition ajoute Google Play System Updates qui, comme sur la plateforme “complète”, permet de vous assurer que les patches les plus critiques sont installés sans devoir attendre que le fabricant de votre appareil ne pousse lui-même ce code. Cela devrait permettre de corriger des failles de sécurité plus rapidement, bien sûr, mais aussi de garder votre appareil à jour sans trop puiser sur le stockage, souvent limité, des smartphones d’entrée de gamme.

Cette nouvelle version Go ajoute aussi Discover, pour découvrir une liste sélectionnée d’actualités et autres contenus. Certaines améliorations plus subtiles apportées par Android 13 sont aussi présentes, dont les permissions de notifications et les préférences de langue par application.

Les premiers smartphones dotés d’Android 13 Go Edition ne devraient pas être commercialisés avant le courant de l’année 2023. Ceci étant dit, Google précise que ce lancement est davantage un signe de l’expansion de Go qu’une véritable amélioration technique. Il y a désormais plus de 250 millions d’appareils Android Go en circulation. Et bien que ce chiffre fasse pâle figure en comparaison des 3 milliards d’appareils actifs au total signalés durant la conférence I/O 2022, cela suggère que le concept d’un OS Android hautement optimisé et plus accessible devrait perdurer.