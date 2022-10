Google met fin à son mode voiture de l'Assistant, mais conserve évidemment celui de Google Maps.

Après l’avoir annoncé durant la conférence I/O 2019, l’avoir teasé en 2020 puis lancé officiellement l’année dernière, Google met fin à son mode voiture de l’Assistant, selon une information de 9to5Google. La fonctionnalité offrait aux utilisateurs une expérience allégée d’Android Auto sur leur smartphone pendant que ceux-ci conduisaient, et représentait une alternative efficace à l’app smartphone Android Auto, laquelle a disparu l’année dernière.

Google met fin à son mode voiture de l’Assistant

Le mode voiture de l’Assistant montre un écran d’accueil avec Google Assistant en haut, un lecteur musical et les contrôles du volume juste dessous, ainsi que des boutons pour passer un appel ou envoyer un message. Ce mode pouvait être affiché depuis l’Assistant en disant “OK Google, lance le mode voiture” ou en l’épinglant sur votre écran d’accueil.

mais conserve évidemment celui de Google Maps

Si vous confondez le mode voiture de l’Assistant avec la fonctionnalité mode voiture de Google Maps, c’est tout à fait compréhensible. Plutôt que de le lancer depuis l’Assistant ou l’écran d’accueil, la version Google Maps s’active depuis l’icône menu avec les quatre points en bas à droite de l’écran lorsque vous démarrez la navigation. Une fois ouvert, celui-ci affiche de grandes icônes pour les appels, les messages et les apps media qui sont faciles à voir et à accéder pendant la conduite. Étrangement, lorsque vous lancez ce mode dans Maps la première fois, il propose d’épingler l’autre mode voiture à votre écran d’accueil.

Google met un terme au mode voiture de l’Assistant parce que le géant a remarqué que la plupart des gens utilisent la version Maps, comme il l’a expliqué à 9to5Google. Cependant, nombre d’entre eux pourraient ne pas savoir que la version Assistant existait à cause de cette confusion de nommage et des proches similitudes entre les apps. Google aurait peut-être dû clarifier la situation entre la navigation et le divertissement pour celles et ceux qui n’ont pas Android Auto dans leur véhicule, tout ceci aurait été bien moins perturbant.