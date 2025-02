Amazon va arrêter Chime : la fin de son alternative à Zoom

Après près de huit ans d’existence, Amazon Chime fermera ses portes en 2026.

Tl;dr Amazon annonce la fermeture de Chime, son service de visioconférence, en février 2026 en raison de sa faible adoption.

Les utilisateurs pourront toujours organiser des réunions et gérer leurs comptes, mais doivent supprimer leurs données avant la fermeture.

Amazon recommande de passer à des alternatives comme Zoom ou Slack, et met fin à Chime au profit de Zoom pour ses propres réunions.

La fin de Chime

Lancée en 2017, Amazon Chime avait pour objectif de rivaliser avec des géants comme Zoom et Google Meet dans le domaine des communications professionnelles. Cependant, après plusieurs années d’utilisation limitée et une adoption principalement interne à Amazon, l’entreprise a décidé de mettre fin à ce service. Le 19 février 2025, Amazon a cessé d’accepter de nouveaux comptes Chime et a confirmé que le support du service serait arrêté définitivement en février 2026. La fin de Chime marque un tournant stratégique pour Amazon, qui abandonne ainsi une initiative peu fructueuse dans ce secteur très concurrentiel.

Les services encore accessibles avant l’arrêt de Chime

Jusqu’à sa fermeture définitive, les utilisateurs actuels de Chime pourront continuer à organiser des réunions, gérer des utilisateurs et utiliser la console d’administration de Chime. Cela comprend les fonctionnalités de gestion des appels professionnels, mais Amazon recommande fortement aux entreprises et utilisateurs de supprimer leurs données avant la fermeture pour éviter toute perte d’information. Bien que la plateforme soit en fin de vie, les clients pourront continuer à bénéficier des services existants sans interruptions majeures jusqu’à la date de la fermeture, offrant ainsi une période de transition pour s’adapter à d’autres solutions.

Les alternatives recommandées par Amazon

Dans le cadre de la fermeture de Chime, Amazon conseille à ses utilisateurs de se tourner vers d’autres services de visioconférence tels que Zoom, Salesforce Slack, ou encore AWS Wickr, la solution de messagerie sécurisée de la société. Cette recommandation de Zoom comme application officielle de réunion pour Amazon marque un changement de cap important, alors que Zoom continue de dominer le marché des conférences en ligne. Ces suggestions permettent aux entreprises de migrer vers des outils déjà bien établis, tout en continuant de bénéficier de la fiabilité d’Amazon via AWS pour des services complémentaires.

Le bilan de l’échec de Chime

L’une des raisons de l’arrêt de Chime réside dans sa faible adoption à l’extérieur du cercle d’Amazon. Si le géant américain a misé sur une forte intégration avec ses services, le manque de compétitivité face à des acteurs comme Zoom ou Google Meet a joué un rôle décisif. Selon un porte-parole d’Amazon, l’infrastructure et les fonctionnalités de Chime n’ont pas réussi à séduire un large public. Alors que Zoom a su s’imposer comme un outil incontournable pour le télétravail et les entreprises, Chime n’a pas pu capter l’attention d’autres utilisateurs en dehors d’Amazon, malgré ses fonctionnalités adaptées aux besoins professionnels.