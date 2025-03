Amazon met fin à « Cruel Intentions » après une seule saison sur Prime Video

Après une seule saison sur Prime Video, Amazon décide d'interrompre la diffusion de la série 'Cruel Intentions', mettant ainsi un terme à son aventure sur la plateforme de streaming.

Tl;dr La série « Cruel Intentions » de Prime Video est annulée.

Basée sur le film culte de 1999 et le roman « Les Liaisons Dangereuses ».

Elle n’a pas réussi à captiver l’audience malgré un casting intéressant.

Adieu à « Cruel Intentions »

Le paysage télévisuel subit une autre perte. Selon Variety, la série « Cruel Intentions » diffusée sur Prime Video a été annulée après une seule saison, laissant les fans dans l’amertume.

Un héritage cinématographique et littéraire

La série, qui a fait ses débuts en novembre 2024, était une adaptation du film culte de 1999 portant le même nom, avec en vedette Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon et Selma Blair. Le film lui-même était une version moderne du roman « Les Liaisons Dangereuses » de Pierre Choderlos de Laclos, datant de 1782.

Une nouvelle vision, mais un accueil timide

La version Prime Video de « Cruel Intentions » a gardé le même concept que le film des années 90 – deux demi-frères et sœurs hyper-riches et ultra-manipulateurs faisant tout pour maintenir leur statut social, mais avec quelques changements. Elle a modifié les noms des protagonistes, vieilli les personnages de lycéens à étudiants universitaires, et déplacé toute la manipulation chaotique de Manhattan à la politique sulfureuse de Washington D.C.

Malgré ces modifications, et un casting prometteur incluant Sarah Catherine Hook (« The White Lotus », « First Kill ») et Zac Burgess (« One Night », « Boy Swallows the Universe »), la série n’a pas réussi à captiver l’audience. Amazon ne partageant pas les données de visionnage pour leurs programmes originaux, la série « Cruel Intentions » n’a pas réussi à se hisser dans le Top 10 des programmes en streaming de Nielsen.

Un échec répété

Il ne s’agit pas de la première tentative de faire revivre le drame pour adolescents sur grand écran en série télévisée. En 2015, NBC avait commandé un pilote qui poursuivait l’intrigue du film, avec Sarah Michelle Gellar reprenant son rôle emblématique de Kathryn Merteuil. Cependant, cette suite n’a jamais vu le jour.