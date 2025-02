Hulu prépare un reboot de Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar

Buffy Summers s’apprête à revenir dans un nouveau chapitre du Buffyverse sur le petit écran.

Tl;dr Buffy contre les vampires revient avec un reboot porté par Sarah Michelle Gellar et réalisé par Chloé Zhao.

Le reboot de Buffy contre les vampires est développé par Hulu.

Le retour d’autres acteurs reste incertain, tandis que Joss Whedon est écarté du projet.

Un retour dans l’univers de Buffy

Plus de vingt ans après la fin de Buffy contre les vampires, la série culte s’apprête à faire son grand retour. La plateforme de streaming Hulu est sur le point de commander un pilote pour une nouvelle série avec Sarah Michelle Gellar reprenant son rôle emblématique de Buffy Summers. Développé par 20th Television et Searchlight TV, qui appartiennent à Disney, le projet sera réalisé par Chloé Zhao tandis que le scénario est dans les mains de Nora et Lilla Zuckerman.

Un projet ambitieux porté par une équipe prestigieuse

La nouvelle série télévisée Buffy contre les vampires est décrite comme un nouveau chapitre dans le Buffyverse, et non un simple remake. Sarah Michelle Gellar officiera également en tant que productrice exécutive, aux côtés de Chloé Zhao et des sœurs Zuckerman. D’anciens producteurs de la série originale, comme Gail Berman et Fran Kuzui, sont aussi impliqués. Autre surprise : Dolly Parton, dont la société Sandollar avait produit la série originale, rejoint le projet en tant que productrice exécutive.

Un retour du casting original encore incertain

Pour l’instant, il n’est pas confirmé si d’autres acteurs de la série originale feront leur retour, bien que cela soit considéré comme probable. Ce n’est pas la première tentative de reboot : en 2018, un projet avait été envisagé avec une héroïne noire, mais il n’avait pas abouti. Cette fois, Hulu semble déterminé à aller de l’avant, la création d’une salle d’écriture étant déjà en cours. Ce développement rapide témoigne de la confiance des producteurs dans le potentiel du projet.

Un projet sans Joss Whedon, mais avec le soutien de Gellar

Fait notable, le créateur de Buffy contre les vampires, Joss Whedon, n’est pas impliqué dans cette nouvelle version. Il n’a plus travaillé à Hollywood depuis 2021, après plusieurs accusations de comportements abusifs. De son côté, Sarah Michelle Gellar, qui s’était longtemps opposée à un retour de Buffy contre les vampires, a récemment changé d’avis. Inspirée par des revivals comme Dexter et Sex and the City, elle estime que ce projet pourrait répondre à un besoin actuel de figures héroïques. Les négociations sont en passe d’être finalisées, annonçant un retour très attendu.