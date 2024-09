Amazon intègre l’Association du Cinéma, soulignant sa puissance à Hollywood

Elle devient le septième membre du groupe de lobbying. Quels changements cette nouvelle adhésion pourrait-elle apporter ?

Tl;dr Amazon, via Prime Video & Amazon MGM Studios, rejoint l’association Motion Picture.

Amazon était déjà impliqué avec l’MPA, participant à une coalition anti-piratage depuis 2017.

L’achat de MGM par Amazon en 2022 renforce son influence dans le secteur du divertissement.

L’adhésion d’Amazon et de Netflix met en lumière l’impact majeur du streaming sur l’industrie.

Amazon s’immisce dans l’industrie cinématographique

Le géant du commerce électronique, Amazon, fait désormais partie de la Motion Picture Association (MPA), le groupe de lobbying le plus influent d’Hollywood. À partir du 1er octobre, Prime Video & Amazon MGM Studios rejoindront les rangs de cette association prestigieuse, aux côtés de six autres poids lourds de l’industrie : Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios, Warner Bros. Discovery et Netflix.

Il convient de noter qu’Amazon n’est pas un nouveau venu dans le monde de la MPA. En effet, le géant du numérique était déjà impliqué avec l’association, ayant travaillé avec son Alliance for Creativity and Entertainment, une coalition contre le piratage, en tant que membre du conseil d’administration depuis 2017. MGM, que Amazon a acheté en 2022, avait déjà été membre de la MPA de 1928 à 2005.

Une voix plus forte pour le secteur du divertissement

Selon Charles Rivkin, président et PDG de la MPA, l’adhésion de Prime Video & Amazon MGM Studios renforcera les efforts de « protection du contenu et de formulation des politiques » de l’association. Il a déclaré : “Les studios de la MPA studios alimentent l’économie locale, pilotent la création d’emplois, enrichissent les cultures et soudent les communautés partout où ils se trouvent. Avec Prime Video et Amazon MGM Studios parmi nos fantastiques membres, la MPA va avoir une voix plus importante encore dans le monde.”

Le pouvoir du streaming

La présence d’Amazon et de Netflix au sein de la MPA souligne l’importance croissante du streaming dans l’industrie du divertissement. L’implication d’Amazon avec la MPA témoigne de la place prépondérante que la société occupe dans le monde du divertissement.