Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle Alexa d’Amazon dotée de l’IA Claude

Amazon a fait appel à l'IA Claude d'Anthropic pour une version améliorée et innovante d'Alexa. Quels changements cette collaboration pourrait-elle apporter à l'expérience utilisateur d'Alexa ?

Tl;dr Amazon prépare une nouvelle version d’Alexa, alimentée par l’IA Claude d’Anthropic.

Cette version, nommée « Remarkable », offrira une expérience plus riche et interactive.

Amazon envisage de facturer un abonnement mensuel pour l’accès à « Remarkable » Alexa.

Le lancement de « Remarkable » Alexa est crucial pour le leadership d’Amazon sur le marché des assistants vocaux.

Une nouvelle version d’Alexa, propulsée par l’IA d’Anthropic

Amazon compte renouveler son assistant vocal, Alexa, avec une version plus puissante, prévue pour octobre, juste à temps pour les fêtes. Cette nouvelle mouture, nommée en interne « Remarkable », sera principalement alimentée par les modèles d’IA Claude d’Anthropic, plutôt que par la technologie d’IA interne d’Amazon utilisée jusqu’à présent.

Pourquoi l’IA Claude ?

Le choix de s’associer à Claude intervient après que les efforts initiaux d’Amazon pour recréer Alexa en interne avec des modèles plus avancés se soient avérés hautement problématiques. Les modèles internes étaient peu réactifs, prenant jusqu’à six à sept secondes pour répondre après avoir traité une commande de l’utilisateur. Claude, un chatbot d’IA développé par Anthropic, a surpassé les modèles d’Amazon, incitant l’entreprise à changer de cap vers cette technologie externe.

Quoi de neuf avec « Remarkable » Alexa ?

La prochaine Alexa « Remarkable » sera bien plus qu’un simple assistant vocal. Elle vise à offrir une expérience plus riche et interactive en permettant aux utilisateurs de donner des commandes plus longues et plus complexes. Par exemple, on pourrait demander à Alexa de rédiger un e-mail, de commander le dîner et de fixer un rappel – tout cela dans une seule commande.

Facteur de coût

Bien que ces nouvelles fonctionnalités soient prometteuses, elles auront un coût. Amazon prévoit de facturer entre 5 et 10 dollars par mois pour l’accès à « Remarkable » Alexa. Malgré ces préoccupations, Amazon est optimiste que la capacité supplémentaire offerte par « Remarkable » Alexa justifiera les frais d’abonnement.

Perspective

Le lancement de « Remarkable » Alexa marque un moment critique à un moment où Amazon peine à maintenir son leadership sur le marché des assistants vocaux. Le succès ou l’échec du nouvel Alexa alimenté par l’IA déterminera donc la direction future de l’écosystème de maison intelligente d’Amazon. Le monde entier observera Amazon pour voir si cela se révèle payant ou si c’est une autre erreur qui obligera l’entreprise à réajuster une fois de plus sa stratégie.