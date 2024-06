Amazon dévoile le film parfait à voir en attendant la sortie de “Challengers” en streaming

Amazon Prime Video sort un film dramatique sportif romantique, "Challengers".

Il suit l’histoire d’une ex-championne de tennis devenue entraîneuse après une blessure.

Un nouveau documentaire sur la carrière de Roger Federer est également disponible.

Le film Challengers s’inspire de la carrière et de la vie de Federer.

Un voyage dans l’univers du tennis avec Amazon Prime Video

Le monde du cinéma et celui du tennis se rencontrent dans la dernière sortie d’Amazon Prime Video, le film dramatique sportif romantique Challengers de 2024. Porté par l’actrice Zendaya, ce film a su captiver le public par son récit prenant et ses performances remarquables.

Le scénario, signé Justin Kuritzkes et mis en scène par Luca Guadagnino, suit l’histoire de Tashi Duncan, une ex-championne de tennis dont la carrière est interrompue par une blessure. Elle entreprend alors de transformer son mari, Art Donaldson, en un athlète de haut niveau. Cependant, leur vie est bouleversée par le retour de Patrick Zweig, ex-amant de Tashi et ancien meilleur ami d’Art, ravivant ainsi de vieilles tensions et émotions.

Federer: Les douze derniers jours, l’autre surprise d’Amazon

Parallèlement à la sortie de Challengers, Amazon a également dévoilé un nouveau documentaire intitulé Federer: Les douze derniers jours. Ce film offre un regard intime sur les derniers jours de la carrière illustre du champion de tennis Roger Federer. Il s’agit d’une véritable catharsis émotionnelle, offrant aux fans de Federer un aperçu de l’homme derrière le champion.

Challengers, inspiré par la vie de Federer

Si Challengers n’est pas basé sur une histoire vraie, il s’inspire néanmoins de la vie de véritables professionnels du tennis. L’histoire de Tashi et Art dans le film est en partie inspirée de la vie de Roger Federer et de sa femme, Mirka. Les deux étaient des champions de tennis jusqu’à ce qu’une blessure au pied mette fin à la carrière de Mirka, qui est depuis devenue la gérante de la carrière de Federer.